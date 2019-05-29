تشكيل آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

تشيلسي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكل فريقه التي تواجه نظيره فريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، خلال المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي بباكو، في المقابل اختار ماوريزيو ساري مدرب البلوز تشكيل فريقه، وتعد هذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وسبق أن تواجها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة.

ويلعب أرسنال بالتشكيل التالي: تشيك، سوكراتيس، كوتشيليني، مونريال، مايتلاند، توريرا، تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل، أوباميانج، لاكازيت. في المقابل يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي: كيبا، أزبليكويتا، كريستينسن، لويز، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتس، بيدرو، هازارد، جيرو. وفاز الفريقان بـ11 مباراة في البطولة