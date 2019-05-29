محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

محمد سعد

كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".

يذكر أن شخصية أطاطا سبق أن قدّمها محمد سعد في فيلم "عوكل"، وشخصية الحناوي قدمها في فيلم "كركر". فيلم "محمد حسين" من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي، بطولة كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وتدور أحداث الفيلم حول سائق يدعى "محمد حسين" يعمل