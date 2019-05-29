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محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
محمد سعد
محمد سعد
كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
يذكر أن شخصية أطاطا سبق أن قدّمها محمد سعد في فيلم "عوكل"، وشخصية الحناوي قدمها في فيلم "كركر". فيلم "محمد حسين" من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي، بطولة كل من سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وتدور أحداث الفيلم حول سائق يدعى "محمد حسين" يعمل
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Watch it: لدينا مليون مشترك.. ومد الفترة المجانية

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المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

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«ستالون»: مخرجو الإعلانات كانوا يسخرون من إعاقتي

قال الممثل الأمريكي ونجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون لجمهوره من عشاق السينما في مدينة كان الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي يقام على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، إنه لم يتوقع أن ينجح في السينما بسبب حادث وقع له عند مولده وتسبب في عدم وضوح مخارج الكلمات لديه، لكنه أصبح الآن أحد أشهر رموز هذا الفن. وأضاف "ستالون": "عندما كنت أحاول الحصول على وظيفة في الإعلانات كان المخرج يقول لي "ماذا تقول؟ بأي لغة تتحدث؟". واستكمل: "علمت مدى سوء الوضع عندما سخر مني زميلي أرنولد شوارزينجر قائلا: أنت تتحدث بلكنة".
محمد-سعد

السبكي يعلن موعد طرح فيلم محمد سعد الجديد

أعلنت شركة السبكي فيلم موعد عرض فيلم «محمد حسين» بطولة الفنان محمد سعد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة على حسابها بموقع «فيسبوك»، البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه: «محمد حسين، فيلم عيد الفطر 2019، بجميع دور العرض»، وأثار اسم الفيلم سخرية الكثيرين، حيث جاءت أغلب تعليقات الجمهور، عن من هو محمد حسين، بعد اللمبي، عوكل، أطاطا، بوشكاش، وغيرها من الشخصيات التي قدمها محمد سعد، خاصة أنه ظهر في بوستر الفيلم بشكل غريب. الفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على وإنتاج أحمد السبكي.
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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سمية الخشاب: أحمد سعد خايف مني.. ومش هرجعله (فيديو)

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