أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

وقالت الخدمة السرية الأمريكية المسؤولة عن تأمين الرئيس الأمريكي، في تغريدة إنه "في حوالي الساعة 20:20 مساءً، أشعل رجل النار بالقرب من شارع 15 وأمن موظفي الخدمة السرية تواجدوا في موقع الحادث إلى جانب الشرطة الأمريكية التي قدمت الإسعافات الأولية".

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء واشنطن لـ CNBC: "يمكنني أن أؤكد أننا نقلنا مريضًا واحدًا مصابًا بحروق ونحن الآن في مكان الحادث للمساعدة في تطبيق القانون".

HAPPENING NOW: ?@SecretService? just apprehended man who tried to set himself on fire outside ?@WhiteHouse? agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm