أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض. وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية. وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل. وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية المسؤولة عن تأمين الرئيس الأمريكي، في تغريدة إنه "في حوالي الساعة 20:20 مساءً، أشعل رجل النار بالقرب من شارع 15 وأمن موظفي الخدمة السرية تواجدوا في موقع الحادث إلى جانب الشرطة الأمريكية التي قدمت الإسعافات الأولية".وقال متحدث باسم إدارة إطفاء واشنطن لـ CNBC: "يمكنني أن