حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

تحرير:محمد فتحي ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

سيارة مدير أمن أسيوط

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأكد نور الدين، أنه سيتم إعلان حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات، قائلا: «نحتسبه عند الله من الشهداء لأنه توفى أثناء أدائه واجبه الوطني في تفقد بعض الأكمنة المرورية. وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد