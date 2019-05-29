الزمالك يعلن عن أفضل لاعب في الكونفيدرالية

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

الكونفدرالية

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أفضل لاعب في الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، حيث نشرت الصفحة صورة لطارق حامد وهو يحمل كأس الكونفيدرالية وعلقت عليها "لاعب الكونفيدرالية هو لاعبنا طارق حامد". وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا، حيث كانت آخر بطولة قارية دخلت خزائن 100 عقبة كانت عام 2003 أمام الوداد الرياضي في كأس السوبر الإفريقي الذي خاضه الزمالك كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2002 على حساب الرجاء.

ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، حيث يستعد فريق الفارس الأبيض لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي غدًا الخميس في تمام العاشرة مساءً في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الحادية والثلاثين. يذكر أن طارق حامد تعرض لجرح