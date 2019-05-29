رياضة

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
أحمد احمد
أحمد احمد
كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
وواصل أحمد أحمد حديثه، قائلا: "الحكومة المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دشنا لجنة أمنية وهذا يحدث لأول مرة، وسيواصلان العمل معًا لمحاولة ضمان ألا يحدث أي شيء". ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب
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الزمالك والإنتاج الحربي-20

لجنة الحكام: حكم أجنبي لمباراة الزمالك والإنتاج

كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام عن حل أزمة حكام الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب استاد بترو سبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أكد حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن لجنة الحكام ستعين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة بعد تسلم الاتحاد 25 ألف دولار من الزمالك. ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
كأس-الكونفدرالية

الزمالك يعلن عن أفضل لاعب في الكونفيدرالية

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أفضل لاعب في الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، حيث نشرت الصفحة صورة لطارق حامد وهو يحمل كأس الكونفيدرالية وعلقت عليها "لاعب الكونفيدرالية هو لاعبنا طارق حامد". وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا، حيث كانت آخر بطولة قارية دخلت خزائن 100 عقبة كانت عام 2003 أمام الوداد الرياضي في كأس السوبر الإفريقي الذي خاضه الزمالك كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2002 على حساب الرجاء.
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
جيان-اسامواه

جيان يعتزل اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

قبل 31 يومًا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أعلن أسمواه جيان قائد المنتخب الغاني، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، وإعطائها إلى أندري أيو، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في البطولة القارية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جيان اليوم الإثنين، قائلا: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد، لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب، سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى".
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خطوات حجز وشراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، وبدأ الموقع في العمل اليوم، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم.
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تعرف على موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا إلكترونيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) برئاسة هاني أبو ريدة، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
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