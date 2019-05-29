رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

أحمد احمد

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".

وواصل أحمد أحمد حديثه، قائلا: "الحكومة المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، دشنا لجنة أمنية وهذا يحدث لأول مرة، وسيواصلان العمل معًا لمحاولة ضمان ألا يحدث أي شيء". ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، ثم يلاقي منتخب