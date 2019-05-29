مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.

واستقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نشأت محمد عبد الله، وجمال محمد إبراهيم، سائق ومسعف طاقم إحدى سيارات مرفق إسعاف بني سويف " بعد أن قاما بتسليم 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وأجهزة محمول حديثة، وبعض العملات الأجنبية لمواطنين ليبيبن من أصل مصري بعد إصابتهم في حادث انقلاب سيارتهم على الطريق