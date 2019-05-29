جريمة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.
واستقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نشأت محمد عبد الله، وجمال محمد إبراهيم، سائق ومسعف طاقم إحدى سيارات مرفق إسعاف بني سويف " بعد أن قاما بتسليم 27 ألف جنيه ومشغولات ذهبية وأجهزة محمول حديثة، وبعض العملات الأجنبية لمواطنين ليبيبن من أصل مصري بعد إصابتهم في حادث انقلاب سيارتهم على الطريق
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مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
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أشلاء على السكة الحديد.. قطار يفرم شابا بالبحيرة

شهد مزلقان السكة الحديد بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مأساوي عندما اصطدم قطار على شريط السكة الحديد "إسكندرية - القاهرة" المتجه محافظة الإسكندرية بشاب، في أثناء عبورة للمزلقان وهو مغلق ما أدى لإصابته ووفاته في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم نقل الجثة لمستشفى دمنهور العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار أسرة الشاب بعد التعرف على هويته من بطاقته الشخصية.
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جثة

«ميت تحت الكوبري».. العثور على جثة عجوز بالعجوزة

عثرت قوات الشرطة، اليوم السبت، على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السادس من عمره أسفل كوبرى 15 مايو بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتبين من التحريات الأولية أنه لا توجد شبهة جنائية إذ لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، البداية كانت بتلقي الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة مسن أسفل كوبري 15 مايو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائدين أحمد عادل وأحمد فاروق معاوني مباحث القسم، لمحل البلاغ.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث ببني سويف

لقي مزارع ونجله مصرعهما، اليوم الجمعة، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بني سويف – الزعفرانة"، وجميعهم من أسرة واحدة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بني سويف - الزعفرانة"، أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 5 أخرين من أسرة واحدة، مقيمين في محافظة المنيا، وعلى الفور أنتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف العام.
انتحار

قفزًا من الـ13 ومشنقة في غرفة.. حالتا انتحار بالجيزة

تعددت الأسباب والانتحار واحد. سجلت محافظة الجيزة حالتي انتحار خلال 24 ساعة، إحداهما في ظروف غامضة، والأخرى هربًا من أزمة نفسية. البداية من حي الدقي الراقي، وتحديدًا فجر اليوم الجمعة، عندما كتبت خادمة تحمل الجنسية الإندونيسية الفصل الأخير من حياتها، إذ غافلت مخدومتها وقفزت من شرفة المنزل الواقع في الطابق الثالث عشر بشارع مصدق، وإذا بمالكة المنزل تصرخ مستغيثةً بالجيران أملًا في إنقاذ الخادمة الثلاثينية، لكن دون جدوى، فسقطت على الأرض جثة هامدة على أثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.
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ضبط 3 مشتبه بهم و5 هاربين و42 مخالفة مرافق في الهرم

نفذت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية موسعة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في المنطقة الأثرية بالهرم، وتمكنت الحملة، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط 3 مشتبه في ارتكابهم جرائمَ سرقات ونشل مبلغًا عنها، وجارٍ توقيع الكشف الجنائي عليهم، وفحص الأوصاف الواردة فى المحاضر المقيدة ضد مجهول؛ لبيان إمكانية التعرف على ارتكاب أحدهم وقائع منها من عدمه.
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