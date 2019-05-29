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المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
كلبش
كلبش
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
- تحتفظ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامة بكامل حقوقها المادية والأدبية الناتجة عن إذاعة أي من الفضائيات لمسلسل "كلبش3" أو أي من حلقاته أو مشاهده دون تعاقد قانوني وسداد كافة الحقوق المادية المترتبة على ذلك. - تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها لم تتعاقد مع المدعو حوراني عبدالحميد، على بيع حقوق
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الفنان-محمد-سعد (1)

محمد سعد: مسلسل جديد عن زواج أطاطا والحناوي (فيديو)

كشف الفنان محمد سعد، أن مسلسلا معروضا عليه للمشاركة به في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق. وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي"، موضحًا سبب تسمية فيلمه "محمد حسين" الذي يخوض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك، قائلا: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، إنه بيتقاله يا حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
WATCH IT

Watch it: لدينا مليون مشترك.. ومد الفترة المجانية

أعلنت منصة Watch iT الرقمية، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد مشتركيها إلى مليون شخص، وذلك بعد مرور حوالي شهر على إطلاق التطبيق، كما أعلنت المنصة عن مد فترة الاستخدام المجاني للتطبيق حتى نهاية شهر رمضان الكريم. من ناحية أخرى، أعلنت Watch iT، أمس الثلاثاء، عن حصولها علي الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.
إيلين-دي-جينيريس

المذيعة ألين دي جينيريس تتعرض للتحرش من زوج والدتها

كشفت المذيعة الأمريكية الشهيرة ألين دي جينيريس، خلال لقاء لها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman، الذي يعرض على شبكة نتفليكس، عن تعرضها للتحرش في فترة المراهقة، على يد زوج والدتها، الذي استغل إصابة الأم بمرض السرطان الخبيث، وعجزها صحيًا عن الالتفات لابنتها، ليعتدي على "إلين" جسديًا. ووصفت "ألين" التجربة التي تعرضت إليها في صغرها، بالتجربة الأليمة، كونها كانت ضحية التحرش في هذه السن الصغيرة، ولم يكن هناك أحد بجوارها ليحميها مما يحدث لها، بحسب موقع ET الأمريكي.
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كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
امير-كرارة

تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".
امير-كرارة

نجوم يعودون لخلطتهم في رمضان| سليم الأنصاري مش بيموت

أقل من يومين ويحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم التليفزيوني الأهم للمشاهد العربي كل عام؛ إذ تسعى كل القنوات لاستقطاب الأعمال والنجوم الأبرز على الساحة لتعرض أعمالهم على شاشتها، سواء أكانت هذه الأعمال برامج أم مسلسلات، كما يغيب العديد من النجوم الذين حفروا نجاحات سابقة باسمهم خلال الشهر الكريم. وكنوع من ضمان النجاح واللعب في المنطقة الآمنة، يُقدّم عدد من النجوم أعمالا تعتمد أحداثها على قالب سبق ونجحوا فيه، بل ويقدّم بعضهم شخصيات بعينها سبق أن قدّمها وحققت نجاحًا، ومن أبرز هؤلاء:
تامر-مرسى

مفاجأة|«إعلام المصريين» لن تعرض مسلسلاتها عبر يوتيوب

قررت مجموعة "إعلام المصريين"، برئاسة المنتج تامر مرسي، عدم طرح مسلسلاتها والتي تُقدّر بـ15 عملًا من أهم الأعمال الدرامية، عبر حساب فرعها شركة "سينرجي"، وحسابات القنوات المملوكة لها (ON - DMC - CBC - الحياة)، على موقع "يوتيوب"، وهو أمر مغاير لما كان يحدث كل عام، حيث كانت تُطرح حلقات كافة المسلسلات التي تُنتجها الشركة وتعرضها القنوات المختلفة عبر الموقع بشكل متزامن مع عرضها عبر الشاشات الفضائية. وقررت "إعلام المصريين" إطلاق تطبيق خاص بها بعنوان"!Watch iT"، عبر منصات "جوجل بلاي"، سوف تطرح من خلاله مسلسلاتها وبرامجها.
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