المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

كلبش

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:

- تحتفظ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامة بكامل حقوقها المادية والأدبية الناتجة عن إذاعة أي من الفضائيات لمسلسل "كلبش3" أو أي من حلقاته أو مشاهده دون تعاقد قانوني وسداد كافة الحقوق المادية المترتبة على ذلك. - تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها لم تتعاقد مع المدعو حوراني عبدالحميد، على بيع حقوق