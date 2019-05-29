رياضة

أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
الزمالك والإنتاج
الزمالك والإنتاج
أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أبلغ مسئولي الجبلاية أن نادي الزمالك أرسل قيمة استقدام الحكام أمس الثلاثاء، إلا أن مجاهد طلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر. وأضافت المصادر أن مجاهد طلب عدم حجز التذاكر لتأخر نادي الزمالك في إرسال مبلغ قيمة استقدام الحكام الأجانب. يأتي هذا
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الزمالك والإنتاج الحربي-20

لجنة الحكام: حكم أجنبي لمباراة الزمالك والإنتاج

كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام عن حل أزمة حكام الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب استاد بترو سبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أكد حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن لجنة الحكام ستعين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة بعد تسلم الاتحاد 25 ألف دولار من الزمالك. ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
كأس-الكونفدرالية

الزمالك يعلن عن أفضل لاعب في الكونفيدرالية

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أفضل لاعب في الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، حيث نشرت الصفحة صورة لطارق حامد وهو يحمل كأس الكونفيدرالية وعلقت عليها "لاعب الكونفيدرالية هو لاعبنا طارق حامد". وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان وهي أول بطولة قارية منذ 16 عامًا، حيث كانت آخر بطولة قارية دخلت خزائن 100 عقبة كانت عام 2003 أمام الوداد الرياضي في كأس السوبر الإفريقي الذي خاضه الزمالك كونه بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2002 على حساب الرجاء.
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إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
بتروجيت

بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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