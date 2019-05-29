أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

الزمالك والإنتاج

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.

وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أبلغ مسئولي الجبلاية أن نادي الزمالك أرسل قيمة استقدام الحكام أمس الثلاثاء، إلا أن مجاهد طلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر. وأضافت المصادر أن مجاهد طلب عدم حجز التذاكر لتأخر نادي الزمالك في إرسال مبلغ قيمة استقدام الحكام الأجانب. يأتي هذا