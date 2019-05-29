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حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين
تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
أضاف حسام حبيب، أن شيرين عبدالوهاب لا تحب الشهرة على الرغم من أنها من أكثر المطربات شهرة، لكنها كإنسانة لا تحب أن تكون الأضواء مسلطة عليها لأنها تفضل البساطة والتلقائية. وكشف حسام حبيب عن أكثر أغنية يحب أن يسمعها بصوت زوجته شيرين عبدالوهاب وهي "أنا لك على طول" للراحل عبدالحليم حافظ. يذكر أن شيرين عبدالوهاب
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شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
بيونسيه

زاهي حواس: لهذا السبب طردت بيونسيه من أمام أبو الهول

حكى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه طرد المغنية الأمريكية بيونسيه من أمام أبو الهول حينما ضرب حارسها المصور، وأنه اصطحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما داخل إحدى المقابر الفرعونية، حيث شاهد أوباما أحد حروف الجر اسمه "حر" على جدار المقبرة الفرعونية، وكان حرف الجر هذا بوجه إنسان فقال أوباما إنه يشبهه، ورد حواس، في لقاء مع إنجي أنور ببرنامج "سري مش للغاية" عبر إذاعة "نغم إف إم"، على اعتقاد البعض أن هناك مادة موجودة في حلق المومياء من يمتلكها يستطيع تسخير الجان، قائلا: "أنا بقول للناس مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر".
لطيفة

لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

حلت المطربة لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «النهار»، وتحدثت عن الأغاني التي رفضتها في مشوارها، وسبب عدم تجسيدها حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وكشفت عن العمل الذي كان نقلة في تاريخها سواء على مستوى الأغاني أو التمثيل، وأوضحت أسباب عدم زواجها مرة أخرى، وسر إنتاجها لجميع أغانيها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن الأشياء التي ندمت عليها في مشوارها، ورأيها في الرجل الشرقي وطريقة تعامله مع المرأة الناجحة، ومن أبرز تصريحاتها:
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رامي-عياش

رامي عياش: عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

قال الفنان رامي عياش، إنه يصنف النجم عمرو دياب، المطرب رقم 1 في الوطن العربي، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا في برنامج "عايشة شو"، تقديم الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مساء اليوم السبت: "عمرو دياب أكيد هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، ولا أخشى أن أضايق الآخرين بهذا التصريح، عمرو دياب له أسلوب مختلف تمامًا عني في الغناء والموسيقى، بالمعنى الدقيق هو السهل الممتنع، بالإضافة إلى نجاحه في الاستمرارية، الاستمرارية أهم من النجاح، وهو مستمر من فترة كبيرة، وهذا يدل على نجاح ونجومية كبيرة، وأنا أحترمه للغاية لتعبه وسهره على المحافظة على اسمه".
نوال-الزغبي (5)

نوال الزغبي: «أنا سينجل.. ورفضت التمثيل مع أحمد زكي»

حلت المطربة نوال الزغبي ضيفة على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، وتحدثت نوال عن سبب رفضها التمثيل مع الفنان أحمد زكي، ولما لم تقدم دويتو مع المطربة شيرين عبد الوهاب حتى الآن على الرغم من أنهما أعلنا أكثر من مرة عن هذا، وكشفت عن رأيها فى الفنانة نجوى كرم، وأسباب عدم تقديمها ديو آخر مع الفنان وائل كفوري. كما تحدثت عن بعض اللحظات التى كانت تتمنى أن تمحي من حياتها كطلاقها، و واحتلت تلك التصريحات تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها رواد السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها:
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صابر الرباعي: اشتريت منزل ذكرى والأغاني الشعبي مبهجة

أذيع اليوم الجزء الثاني من حلقة الفنان صابر الرباعي ببرنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان، عبر فضائية النهار، وتحدث صابر عن محاولاته لإقناع شيرين عبد الوهاب بالتراجع عن قرار الاعتزال، وقت أن صرحت في السابق بأنها ستعتزل المجال الفني، وكشف عن رأيه فى مقارنة الجمهور له بالفنان كاظم الساهر خصوصا بعد تقديمه اغنية «أين أذهب» بالفصحى، وكيف اشترى بيت الفنانة ذكرى بالصدفة، ورأيه فى الأغاني الشعبية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاته بعد البرنامج، وهذه أبرزها.
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الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
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