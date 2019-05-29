حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

حسام حبيب وشيرين

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.

أضاف حسام حبيب، أن شيرين عبدالوهاب لا تحب الشهرة على الرغم من أنها من أكثر المطربات شهرة، لكنها كإنسانة لا تحب أن تكون الأضواء مسلطة عليها لأنها تفضل البساطة والتلقائية. وكشف حسام حبيب عن أكثر أغنية يحب أن يسمعها بصوت زوجته شيرين عبدالوهاب وهي "أنا لك على طول" للراحل عبدالحليم حافظ. يذكر أن شيرين عبدالوهاب