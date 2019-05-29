حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

حسام حبيب وشيرين

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.

وقال حسام حبيب: "شيرين لما اتكلمت عن عمرو في حفل زفاف عمرو يوسف كانت بتهزر، وهي اللي غلطانة أكيد، لكن هي كانت بتتكلم في حفلة خاصة، واللي صور الفيديو شخص مريض لأنه عمل مشكلة بين اتنين فنانين كبار". أضاف: "الموضوع قلب جد لأن عمرو ماكنش حاضر، وأكيد أنا لو مكانه هزعل واضايق، خاصة إن في ناس كتير بتحبه اضايقت