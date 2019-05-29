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حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين
أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
وقال حسام حبيب: "شيرين لما اتكلمت عن عمرو في حفل زفاف عمرو يوسف كانت بتهزر، وهي اللي غلطانة أكيد، لكن هي كانت بتتكلم في حفلة خاصة، واللي صور الفيديو شخص مريض لأنه عمل مشكلة بين اتنين فنانين كبار". أضاف: "الموضوع قلب جد لأن عمرو ماكنش حاضر، وأكيد أنا لو مكانه هزعل واضايق، خاصة إن في ناس كتير بتحبه اضايقت
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شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
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زاهي حواس: لهذا السبب طردت بيونسيه من أمام أبو الهول

حكى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه طرد المغنية الأمريكية بيونسيه من أمام أبو الهول حينما ضرب حارسها المصور، وأنه اصطحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما داخل إحدى المقابر الفرعونية، حيث شاهد أوباما أحد حروف الجر اسمه "حر" على جدار المقبرة الفرعونية، وكان حرف الجر هذا بوجه إنسان فقال أوباما إنه يشبهه، ورد حواس، في لقاء مع إنجي أنور ببرنامج "سري مش للغاية" عبر إذاعة "نغم إف إم"، على اعتقاد البعض أن هناك مادة موجودة في حلق المومياء من يمتلكها يستطيع تسخير الجان، قائلا: "أنا بقول للناس مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر".
لطيفة

لطيفة: رفضت «أخاصمك آه».. ولن أعتزل من أجل رجل

حلت المطربة لطيفة، ضيفة على الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية «النهار»، وتحدثت عن الأغاني التي رفضتها في مشوارها، وسبب عدم تجسيدها حياة الفنانة الراحلة أسمهان، وكشفت عن العمل الذي كان نقلة في تاريخها سواء على مستوى الأغاني أو التمثيل، وأوضحت أسباب عدم زواجها مرة أخرى، وسر إنتاجها لجميع أغانيها وأعمالها الفنية، كما تحدثت عن الأشياء التي ندمت عليها في مشوارها، ورأيها في الرجل الشرقي وطريقة تعامله مع المرأة الناجحة، ومن أبرز تصريحاتها:
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شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
كندة-علوش (3)

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع لهذا السبب

أعلنت الفنانة كندة علوش، مساء الثلاثاء، عن عرضها فستان زفافها على الفنان عمرو يوسف للبيع، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت عددًا من الصور لها بالفستان وعلّقت قائلة: "يمكن صعب نفرط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس إذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنه فحيصير لهذه الذكرى معنى أقيم، فستان زفافي معروض حاليًا للبيع، لأي حدا مهتم بأن يشتريه، ورح اتبرع بسعره لأكتر من جهة خيرية، وهذا الشيء حيكون بعلم الشخص اللي هيشتريه».
عاصي-الحلاني في القرية-العالمية (3)

عاصي الحلاني يكشف حقيقة مرضه الخطير (فيديو)

قال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها "عايشة شو" مساء اليوم الإثنين، إنه نوّع كثيرًا في تقديم الأغاني، وكان خائفًا من عدم تقبل الجمهور لاختلافه المستمر، موضحًا أنه يرى أن إصدار ألبوم أحيانا يظلم بعض الأغاني، لكن الفنان حينما يطرح ألبومًا كاملاً، يحاول فيه أن يرضي نفسه بالموسيقى والكلمات التي يقدمها، وليس فكرة الانتشار وتحقيق النجاح الكبير، لافتًا إلى أنه لا يركز على الأرقام في نجاح أعماله أو لا، فمقاييس النجاح بالنسبة له ليست الأرقام التي تحققها الأغاني على "السوشيال ميديا".
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إلهام شاهين: تزوجت هذا المنتج طمعا في رجولته (فيديو)

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدثت "شاهين" عن كثير من الأسرار فى حياتها بكل صراحة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون تصريحاتها على السوشيال ميديا. وكشفت "شاهين" عن تقدم عمرو دياب للزواج من أختها الصغيرة، والأسباب التى تشجعها للعمل مع المخرجة إيناس الدغيدي، والسبب من زواجها من المنتج عادل حسني، كما أوضحت ما حدث معها بسبب وقوفها مع الفنانة رانيا يوسف في أزمة فستانها الأخير التى أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وهذه أبرز تصريحاتها.
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