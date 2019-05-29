رياضة

رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
فرج عامر
فرج عامر
طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
وكان الكاف قد أعلن عن إيقاف جريشة، لمدة 6 أشهر، بحجة الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي
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إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
الزمالك-وبيراميدز (6)

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
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اجتماع-مجلس-الأهلي‎ (1)

بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
فرج-عامر (1)

رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.
فرج-عامر (2)

رئيس سموحة يفجر مفاجأة عن والد حكم مواجهة الأهلي

فجر محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة عن أمين محمد عمر، حكم مواجهة فريقه أمام الأهلي، والتي حسمها الأخير بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني. في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ على حكم مباراة الأهلي

علق تركي آل الشيخ,رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، على فوز الأهلي على سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة عن بتروجيت والداخلية، أقرب فرق الهبوط.
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