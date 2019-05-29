رياضة

لجنة الحكام: حكم أجنبي لمباراة الزمالك والإنتاج

تحرير:كريم أحمد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج
كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام عن حل أزمة حكام الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب استاد بترو سبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز حيث أكد حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن لجنة الحكام ستعين طاقما أجنبيا لإدارة المباراة بعد تسلم الاتحاد 25 ألف دولار من الزمالك. ويحتل فريق نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء. وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى
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إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
الزمالك-وبيراميدز (6)

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
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اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الجبلاية توجه الدعوة للأهلي والزمالك لحل أزمة الدوري

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول. وكشف أحمد شوبير، أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.
الزمالك-وبيراميدز (4)

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
الزمالك والمقاولون‎ (5)

الزمالك يسلم الجبلاية قيمة الحكام الأجانب للقاء دجلة

تسلم مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، مبلغ 25 ألف دولار، من نادي الزمالك، قيمة استقدام طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره وادي دجلة، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة هوية طاقم التحكيم المرشح لإدارة المباراة، بعد تلقيه موافقات من اتحادي رومانيا وكرواتيا، لإرسال طاقم حكام دولي لإدارة اللقاء.
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