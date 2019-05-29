جريمة

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

والد الشهيد: «كان بيضرب نار على الإرهابيين لحد ما الذخيرة بتاعته خلصت وكان بيستعين بذخيرة زملائه بعد استشهادهم ورفض يسيب العساكر اللي كانوا معاه»
تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
وتابع والد الشهيد متذكرا ما حدث وقت استشهاد نجله: "كان فيه معلومات بوجود بؤرة إرهابية في الواحات، وتوجهت مأورية كبيرة من الأمن المركزي ومن الأمن العام والأمن الوطني وأحمد ابني أصغر شهيد في الداخلية حتى الآن كان عنده 22 سنة، وكان لسة متخرج من الكلية من سنة و3 شهور، واستشهد في أكتوبر 2017، وكان أصغر ضابط
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

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إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

«سماعات وعصابة وعرج» مشاهد فى وصول المجرم «عشماوي»

بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الوطني الليبي، القبض على الإرهابي المطلوب هشام عشماوي، فى الثامن من أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية، تسلمت مصر، مساء أمس الإرهابي المطلوب، إذ تم نقله إلى القاهرة، بعد زيارة قصيرة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، ولقائه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشاهد وصول الإرهابي الذى دبر اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وشارك فى مذبحة كمين الفرافرة، التي استشهد فيها 22 مجندًا.
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موظفة بماسبيرو.. تفاصيل جديدة عن قاتلة أمها بالزيتون

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22 طعنة في الفجر.. تفاصيل جريمة موظفة الزيتون

تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد ابنتها في الزيتون، إذ وقعت الجريمة، يوم السبت الماضي، في الساعة الرابعة فجرا، بعدما كسرت المتهمة رأس والدتها بـ"يد الهون" ثم طعنتها 22 طنعة بالمقص وقطعت فمها بالكامل حتى منطقة الأذن، وسحبتها على الأرض من غرفة النوم إلى باب الشقة ودبحت "قطة" فوق رقبتها وجلست بجوار الجثة تقرأ القرآن بصوت مرتفع، ثم اتصلت بشقيقها ويعمل مهندسا قائلة: "تعالي الحقني في كارثة" وعند حضوره وجدها تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتها والقطة المذبوحة فوق الجثة، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون".
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«إحنا هنسرق دهبها».. طالب يستعين بحرامي لسرقة خالته

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