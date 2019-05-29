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مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
سامح شكري
سامح شكري
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وفي مقدمتها مُستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف حافظ، أن كل من شكري والجهيناوي تناولا كذلك سُبل تعزيز
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حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
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الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
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وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
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غرق-سفينة

غرق 70 مهاجرًا وإنقاذ 16 آخرين قرب السواحل التونسية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، غرق 70 مهاجرا وأنقذ 16 منهم اليوم الجمعة، بالقرب من صفاقس في تونس، إثر تحطم قارب كان يقلهم من ليبيا. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب" اليوم الجمعة "غرق ما لا يقل عن 70 مهاجراً، يوم الجمعة، في أعقاب غرق قاربهم على مستوى المياه الدولية، على بعد 40 ميلاً من صفاقس. تم إنقاذ ستة عشر شخصا بواسطة قوارب الصيد". وأفادت الوكالة بأن "المهاجرون من أصل جنوب الصحراء، قد أبحروا من ليبيا". وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في يونيو الماضي، ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب يقل مهاجرين إلى 52 شخصا قبالة سواحل صفاقس.
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«مريض جدًا».. زين العابدين يوصي بدفنه في السعودية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى المشير-خليفة-حفتر

السيسي يبحث مع حفتر دعم الجيش الليبي للقضاء على الجماعات المتطرفة

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السراج

السراج يعلن شرط وقف إطلاق النار في طرابلس

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، فرنسا بإدانة هجمات قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، مجددا موقف حكومته الذي يربط وقف إطلاق النار بانسحاب قوات الجيش الليبي. وبحسب بيان لحكومة الوفاق الوطني، تناول لقاء السراج مع ماكرون في باريس: "أكد الرئيس خلال المحادثات على موقف حكومة الوفاق الوطني الثابت بالتصدي للقوات المعتدية دفاعا عن العاصمة وحماية للشعب، وقال إن دعوات وقف إطلاق النار يجب أن تقترن بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت".
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