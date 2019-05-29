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ولد الغلابة 24.. عيسى ينجح في تهريب حمزة قبل إعدامه

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة" الذي يذاع بشكل حصري عبر فضائية MBC مصر، حول خروج والد "فرح" (مي عمر) الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، من السجن، بعدما قضى فيه سنوات نظرًا لإفلاسه ورفض زوجها الراحل "عزت" الذي جسده هادي الجيار، أن يدفع ديونه حتى يخرج. كما شهدت الحلقة أيضًا تهريب "حمزة" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، شقيق "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، في أثناء ترحيله قبل تنفيذ حكم الإعدام، واكتشاف منزل شقيقهما الآخر "صديق" الذي يُجسده الفنان إدوارد، وتقرر الشرطة مداهمته.
وخرج والد "فرح" من السجن بعد دفع الديون التي كانت عليه، وذلك بعدما حقق "عيسى وفرح" ثراءً من وراء تجارتهما في المخدرات. فيما نجح "عيسى" في تهريب "حمزة" من السجن بمساعدة المحامي "جمال لبة" الذي جسده في دور شرفي الفنان أحمد زاهر، مقابل حصوله على مبلغ من المال، وتذهب الشرطة إلى منزل "حمزة" للبحث عنه عقب
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
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هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها: سامحني (فيديو)

ردت الفنانة هنا الزاهد على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت، موضحة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع YouTube، أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما "فرح" شقيقتها في سن الثامنة، و"نور" في الثالثة من عمرها، مضيفة: "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا"، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.
بوستر-كلبش

المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
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ولد-الغلابة

«ولد الغلابة» متهم بالسرقة من Breaking Bad

على الرغم من أن مسلسل "ولد الغلابة"، شهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة لمتابعيه على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل المذاع عبر فضائية MBC مصر، لاقت رواجًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، حيث تحول فيها رسميًا بطل العمل "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، من "ولد الغلابة" الفقير إلى آخر غني يتاجر في المخدرات ويلعب بـ"البيضة والحجر". ووقف عشاق المسلسل تحديدًا أمام مشهد لـ"عيسى" وإلى جواره رفيقة رحلته "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، وأمامهما ملايين الجنيهات على طاولة، وهما ينظران إليها باندهاش.
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مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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ولد الغلابة 12.. عيسى يضرب صفية ويخبرها بالحقيقة

بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر قناة MBC مصر، بذهاب «صفية» التى تجسدها إنجي المقدم إلى الشرطة لتبلغ عن شقيقها «عيسى» الذي يجسده الفنان أحمد السقا، واتهمته بتجارة المخدرات مع «ضاحي» محمد ممدوح، وعلى الفور ذهبت الشرطة لتلقى القبض عليه، وحينما وجهت إليه اتهامات شقيقته أنكرها، وقال إنها مريضة نفسية ومصدومة بعد وفاة شقيقتها الصغرى ووالدتها، كما ذهبت الشرطة إلى «قمر» التى تجسدها الفنانة مى عمر، لتعيد التحقيق معها مرة أخرى، ولكنهم لم يصلوا إلى أي شيئ جديد، وما زالت «صفية» تريد أن تنتقم من «عيسى» خاصة بعد مقتل «ضاحي».
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