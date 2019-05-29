ولد الغلابة 24.. عيسى ينجح في تهريب حمزة قبل إعدامه

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

ولد الغلابة

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة" الذي يذاع بشكل حصري عبر فضائية MBC مصر، حول خروج والد "فرح" (مي عمر) الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، من السجن، بعدما قضى فيه سنوات نظرًا لإفلاسه ورفض زوجها الراحل "عزت" الذي جسده هادي الجيار، أن يدفع ديونه حتى يخرج. كما شهدت الحلقة أيضًا تهريب "حمزة" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، شقيق "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، في أثناء ترحيله قبل تنفيذ حكم الإعدام، واكتشاف منزل شقيقهما الآخر "صديق" الذي يُجسده الفنان إدوارد، وتقرر الشرطة مداهمته.

وخرج والد "فرح" من السجن بعد دفع الديون التي كانت عليه، وذلك بعدما حقق "عيسى وفرح" ثراءً من وراء تجارتهما في المخدرات. فيما نجح "عيسى" في تهريب "حمزة" من السجن بمساعدة المحامي "جمال لبة" الذي جسده في دور شرفي الفنان أحمد زاهر، مقابل حصوله على مبلغ من المال، وتذهب الشرطة إلى منزل "حمزة" للبحث عنه عقب