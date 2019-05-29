نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

محمد صلاح

أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.

وأشار روبيرتسون، إلى أنه شاهد العديد من نجوم الكرة يعانون من التشكيك في قدراتهم، قبل الوصول لقمة التألق، من ضمنهم زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث أوضح أن بعض المدربين قالوا إنه لن يتمكن من الوصول لقمة مستوى المدافعين، لكنه أصبح الآن أفضل مدافع في العالم. واستمر صاحب الـ25 عامًا في حديثه: «محمد