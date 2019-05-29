رياضة

نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
وأشار روبيرتسون، إلى أنه شاهد العديد من نجوم الكرة يعانون من التشكيك في قدراتهم، قبل الوصول لقمة التألق، من ضمنهم زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث أوضح أن بعض المدربين قالوا إنه لن يتمكن من الوصول لقمة مستوى المدافعين، لكنه أصبح الآن أفضل مدافع في العالم. واستمر صاحب الـ25 عامًا في حديثه: «محمد
اقرأ المزيد
إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
الزمالك-وبيراميدز (6)

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.
محمد-صلاح‎ (1)

محمد صلاح: قادرون على التتويج بدوري الأبطال

تحدث الدولى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى عن مواجهة فريق توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا، والتى ستقام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى إسبانيا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال صلاح في تصريحات عبر قناة "سكاي سبورتس الإيطالية": "أنا على ثقة تامة فى لاعبى الفريق وقدرتهم على التتويج بلقب دورى الأبطال، ومتحمس لخوض اللقاء بعد خسارة اللقب فى الموسم الماضى أمام ريال مدريد الإسبانى ونريد التعويض باللقب الحالى".
ليفربول - برشلونة (3)

ليفربول يعلن عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، التفاصيل الكاملة للتذاكر المخصصة لجماهيره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على استاد واندا ميتروبوليتانو، حيث حصل النادي على 16,613 تذكرة مخصصة لجماهير الفريق خلال المباراة النهائية، على الاستاد الذي يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن التذاكر التي حصل عليها النادي مقسمة 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.
فان-دايك-محمد-صلاح

فان دايك: هذا سر تفوقنا المستحق على برشلونة

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، أن ما حققه فريقه أمام برشلونة الإسباني أمر لا يصدق، مشيرًا إلى أن الريدز تأهلوا للنهائي بفوز مستحق من كافة الأوجه على منافسهم القوي. وأوضح «فان دايك» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن لاعبي ليفربول تمكنوا من السيطرة على مجريات اللعب طوال الـ90 دقيقة، وقطعوا كل طرق برشلونة للوصول لشباك الحارس أليسون بيكر، كما أنهم نجحوا في تسجيل أربعة أهداف نظيفة، وهو أمر في غاية الأهمية ساعدهم على التأهل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org