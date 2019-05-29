جريمة

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
طالب مشنوق
طالب مشنوق
أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكشفت التحريات، أن "أسامة.ا.م" 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، والمقيم بناحية قرية الجلاء التابعة لدائرة المركز، قام بشنق نفسه داخل شقته مستعينا "بملاية سرير" ربط أحد طرفيها في سقف غرفته والطرف الآخر في رقبته ثم أسقط نفسه من أعلى مكتب كان يقف عليه فلقى مصرعه في الحال.بالانتقال وبالفحص وبسؤال كلًا
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.
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مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 13 شخصًا في تصادم 6 سيارات بالبحيرة

استمرارًا لنزيف الأسفلت، أصيب 13 شخصًا بكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم في حادث تصادم 6 سيارات بينهم سيارتين اشتعلت النيران فيهم بسبب شدة التصادم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق، وذلك أمام قرية أنور المفتي بمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى أبو حمص العام والمعهد الطبي بدمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمرور.
كلب

كلب مسعور يهاجم الأهالي في البحيرة.. وإصابة شخصين

عقر كلب ضال شخصين في قرية الـ29 التابعة لمجلس قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفى مركز بدر العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ اللازم طبيا نحو المصابين وتوفير المَصل لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل لجنة من الإدارة البيطرية لتنظيم حملات للقضاء على الكلاب الضالة في المحافظة. تلقى الرائد محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، بلاغا من المستشفى العام، بوصول حالتين الى مستشفى بدر المركزى مصابين بعقر كلب ضال فى الشارع.
إخماد حريق - أرشيفية

بسبب حرارة الجو.. إصابة 30 شخصًا في حريق بالبحيرة

استقبلت مستشفى كفر الدوار الشاملة 30 مصابًا، بحالات اختناق جراء نشوب حريق هائل، في أرض فضاء على مساحة فدانين بمنطقة الفيلات داخل شركة مصر للغزل والنسيج ببندر كفر الدوار في محافظة البحيرة، حيث أنقذت الحماية المدنية المنطقة بالكامل من كارثة قبل امتداد النيران للفيلات والمصنع، وذلك باستخدام 4 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الجو، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوجود حريق هائل داخل شركة مصر للغزل والنسيج.
تصادم

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص صغيرة "تناية" بالطريق الصحراوى عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادى النطرون، بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى عدم تحكم السائق فى عجلة القيادة وانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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