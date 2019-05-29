لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

طالب مشنوق

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات، أن "أسامة.ا.م" 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، والمقيم بناحية قرية الجلاء التابعة لدائرة المركز، قام بشنق نفسه داخل شقته مستعينا "بملاية سرير" ربط أحد طرفيها في سقف غرفته والطرف الآخر في رقبته ثم أسقط نفسه من أعلى مكتب كان يقف عليه فلقى مصرعه في الحال.بالانتقال وبالفحص وبسؤال كلًا