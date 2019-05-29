رياضة

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
تشيلسي
تشيلسي
توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
 وفي الشوط الثاني افتتح المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أهداف المباراة في الدقيقة 49 من رأسية رائعة، تفوق فيها على دفاع أرسنال وسكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك قبل أن يضيف الإسباني بيدرو رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة النجم البلجيكي إيدين هازارد وسددها
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إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
الزمالك-وبيراميدز (6)

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
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نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
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ارسنال‎

إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
أوباميانج‎

هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
إيمري (2)

إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.
تشيلسي (1)

تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
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