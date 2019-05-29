قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

قابيل

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".

وهرب الضابط "طارق كمال" الذي يُجسده محمد ممدوح، مجددًا إلى القاهرة بعد أن وقع في الفخ الذي نصبه له "آدم"، بنشر صورة ابن صديقته "مي" التي تجسدها الفنانة فاطمة ناصر، وتهديده بالخطف، وهو ما جعله يترك رحلة مطاردته له في الإسكندرية ويعود لحماية ابن صديقته، وهو الوقت الذي استغله "آدم" للتخلص من مراقبة الشرطة