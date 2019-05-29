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قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
قابيل
قابيل
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
وهرب الضابط "طارق كمال" الذي يُجسده محمد ممدوح، مجددًا إلى القاهرة بعد أن وقع في الفخ الذي نصبه له "آدم"، بنشر صورة ابن صديقته "مي" التي تجسدها الفنانة فاطمة ناصر، وتهديده بالخطف، وهو ما جعله يترك رحلة مطاردته له في الإسكندرية ويعود لحماية ابن صديقته، وهو الوقت الذي استغله "آدم" للتخلص من مراقبة الشرطة
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هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها: سامحني (فيديو)

ردت الفنانة هنا الزاهد على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت، موضحة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع YouTube، أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما "فرح" شقيقتها في سن الثامنة، و"نور" في الثالثة من عمرها، مضيفة: "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا"، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.
ولد-الغلابة

ولد الغلابة 24.. عيسى ينجح في تهريب حمزة قبل إعدامه

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة" الذي يذاع بشكل حصري عبر فضائية MBC مصر، حول خروج والد "فرح" (مي عمر) الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، من السجن، بعدما قضى فيه سنوات نظرًا لإفلاسه ورفض زوجها الراحل "عزت" الذي جسده هادي الجيار، أن يدفع ديونه حتى يخرج. كما شهدت الحلقة أيضًا تهريب "حمزة" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، شقيق "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، في أثناء ترحيله قبل تنفيذ حكم الإعدام، واكتشاف منزل شقيقهما الآخر "صديق" الذي يُجسده الفنان إدوارد، وتقرر الشرطة مداهمته.
بوستر-كلبش

المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
مسلسل-قابيل

قابيل 20.. سما تتعرض للتحرش وطارق يعثر على آدم

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «قابيل»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بتعرض سما، التى تجسدها أمينة خليل، للتحرش من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه، بعدما اكتشف أنها تتعاطى المخدرات، كما شهدت الحلقة بعض الأحداث المثيرة، إذ عثرت الشرطة على المدفن الذي نشر صورته قابيل عبر «فيسبوك»، ووجدوا داخله جثة مدفونة بملابسها، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على هويتها، وعلى الجانب الآخر ما زال طارق الذي يجسده محمد ممدوح، يبحث عن براءته، بعد اتهامه بجرائم القتل التى حدثت داخل العمل.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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