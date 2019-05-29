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عبدالدايم ترأس أول اجتماع للأعلى للثقافة بتشكيل جديد

تحرير:كريم محجوب ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، في التاسعة مساء الخميس 30 مايو، الاجتماع الإجرائي الأول لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد الذي صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، ويضم أكثر من 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون بالإضافة إلى عددًا من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية. المعروف أن في عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.
وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره في الحياة الثقافية والفكرية في مصر، وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة، ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على
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جوخة-الحارثي

طبعة مصرية من رواية جوخة الحارثي الفائزة بالبوكر

تصدر مكتبة تنمية في القاهرة بالتعاون مع دار الآداب في بيروت طبعة مصرية من رواية "سيدات القمر"، التي فازت الأسبوع الماضي بجائزة المان بوكر الدولية، وهي من تأليف الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة، والحارثي هي أيضا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية. وقال محمود لطفي مدير مكتبة تنمية: "الرواية ستتاح للبيع في المكتبة خلال أيام في طبعتها المصرية، وبسعر خاص يلائم القارئ المصري".
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
اتيليه-القاهرة-احمد-الجنيني

هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

«شغل موظفين».. غادة والي تُنهي أزمة «أتيليه القاهرة»

قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أنهت جميع المشاكل التي تواجه الأتيليه، ووعدت بسحب الدعوى القضائية المقدمة من الوزارة بحل الجمعية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الجنايني مع الوزيرة في مكتبها ظهر اليوم برفقة الفنانة سلوى أبو بكر والكاتب سعيد كفراوي والدكتورة صفية القباني. وأكد الجنايني في تصريحات لـ"التحرير"، على أن الوزيرة لم تكن على علم بكل هذه التفاصيل من دعوى حل الجمعية ولا بالقرارات الموجهة ضد الأتيليه قائلًا: «ده شغل موظفين».
اتيليه-القاهرة-احمد-الجنيني

هل يذهب أتيليه القاهرة لورثة «كوهين»؟.. القصة كاملة

في بداية أربعينات القرن الماضي شاهد الفنان المصري القدير محمد ناجي، تجربة «الأتيلية» الثقافي في أوروبا، فبعد عودته قرر أن يُمصر هذه التجربة فأنشأ أول أتيليه في الأسكندرية عام 1943، وبعد نجاح التجربة قرر في 1953 أن يقيم أتيليه القاهرة فاستأجر العقار الحالي من أصحابه، وهم عائلة يهودية الديانة يبدوا أنهم هجروا مصر منذ الخمسينيات، وهجروا معها أيضًا بيتهم «الأتيليه»، لكن منذ أيام ناب الوسط الثقافي نوبة من التخبط والتساؤلات بعد الحكم الصادر من وزارة التضامن ومحافظ القاهرة بحل جمعية أتيليه القاهرة.
المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
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