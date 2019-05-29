رياضة

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
الزمالك
الزمالك
تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
وشهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء. وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى
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إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
محمد-صلاح‎ (2)

نجم ليفربول: محمد صلاح أثبت أنه من الأفضل في العالم

أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
بتروجيت

بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.
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