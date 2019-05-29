صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تحرير:أحمد بركات ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

الزمالك

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة داخل اتحاد الكرة، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء. وبحسب المصادر، فإن ثروت سويلم المدير التنفيذى