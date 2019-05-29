صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، وغيرهم

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.

وشهدت بداية المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "الممر"، عرض برومو خاص يعرض لأول مرة للفيلم، ويضم أحداثًا جديدة من الفيلم ويجمع بين أبطال العمل، بالإضافة لعرض مقطع فيديو يوضح كواليس العمل والمجهود الكبير الذي بذلوه أثناء التصوير من أجل خروج هذا الفيلم للنور بصورة مميزة. شريف عرفة "67 فترة مهمة جدًا ومليئة بالأحداث"..

وشهدت بداية المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "الممر"، عرض برومو خاص يعرض لأول مرة للفيلم، ويضم أحداثًا جديدة من الفيلم ويجمع بين أبطال العمل، بالإضافة لعرض مقطع فيديو يوضح كواليس العمل والمجهود الكبير الذي بذلوه أثناء التصوير من أجل خروج هذا الفيلم للنور بصورة مميزة.

شريف عرفة

"67 فترة مهمة جدًا ومليئة بالأحداث".. هكذا بدأ المخرج الكبير شريف عرفة حديثه عن فيلمه "الممر"، وقال إنه لا يقدم فيلمًا حربيًا، ولكن العمل يتحدث عن المرحلة التي كانت فيها الحرب قائمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاحتماعية المحيطة، والجانب الإنساني للمواطنين آنذاك.

ولفت شريف عرفة، إلى أن هناك العديد من الأشخاص قاموا بتسجيل ما حدث في تلك الفترة واستعان بهم من أجل خروج التفاصيل بشكل جيد، موضحًا أن "الممر" كان حلمًا له، وحينما عرض العمل على المنتج هشام عبدالخالق، تجرأ نحو تقديمه رغم كونه مسئولية كبيرة، خاصة أن المنتج طرح كل آليات التمويل الذي يعتبر أساس الصناعة.

أكد أن صعوبة خروج فيلم "الممر" للنور، كانت في توفير الميزانية اللازمة لخروجه بالشكل المناسب، والتقنيات والمعدات التي يستوجب استخدامها في العمل، وكشف عن أن الفنانين تخلوا عن جانب من أجورهم من أجل خروج العمل للنور، لافتا إلى أن جميعهم كانوا يتحملون مسئولية تقديم "الممر"، انطلاقًا من شعورهم بأنهم في مهمة يريدون تأديتها على أكمل وجه.

أحمد عز

الفنان أحمد عز عبّر في البداية عن سعادته بتواجده في العمل، وحرص على توجيه الشكر للمنتج هشام عبدالخالق لتوفيره الميزانية الكافية ليخرج العمل بالشكل المناسب والمأمول، لافتًا إلى أن ميزانية العمل تكفي 3 ميزانيات لأعمال أخرى كان من الممكن إنتاجها بدلا منه.

أحمد عز تطرق للحديث عن الحرب، ووصفها بشيء غير إنساني، ويجب القضاء عليه، موضحًا أن المخرج شريف عرفة كان يطلب منهم دائمًا ألا يمثلوا، وأن يكونوا ضباطًا حقيقين ليخرج العمل بصدق للجمهور، وكشف أنه ذهب إلى مواقع عسكرية حقيقية ليتدرب فيها حتى يجيد تجسيد شخصيته بالعمل.

وأكد أحمد عز أنه يبحث عن السيناريوهات الجيدة لكي يقدم أعمالا تعيش في وجدان الجمهور، لافتًا إلى أن السينما هي الذاكرة والباقية والأكثر تخليدًا للأحداث والشخصيات.

هشام عبدالخالق

ومن جانبه، قال المنتج هشام عبدالخالق، إنه تحمس لفكرة فيلم "الممر" التي عرضها عليه المخرج شريف عرفة، وعلى الفور بدأ في الاستعداد لإنتاج العمل، مشيرًا إلى أنه تفاجأ أن ميزانية فيلم "الممر" تخطت الحد الذي كان يتوقعه، ولفت إلى أن كواليس العمل كانت مميزة للغاية، حيث كان الفريق المشارك متعاونًا لأقصى درجة، وأكد أن الصعوبات التي كانت تواجهه هي توفير الأماكن التي صوروا بها، وكيفية تحريك المعدات الحربية التي استُخدمت في الفيلم من مكان لآخر، وشدّد على أن العمل مخاطرة محسوبة وستحقق نجاحَا كبيرًا.

هند صبري

وتتواجد الفنانة هند صبري في فيلم "الممر" كضيفة شرف، ورغم ذلك حرصت على حضور المؤتمر الخاص بالعمل، ولفتت في كلمتها إلى ضرورة تواجدها في عمل كبير مثل "الممر"، حيث إنه يوثق فترة مهمة في تاريخ مصر، وخاصة أنه لا يًعرض عليها كل يوم عمل حربي مثل "الممر".

وأكدت هند صبري أن العمل مع المخرج شريف عرفة له متعته الخاصة، وسبق أن تعاونت معه في 6 أفلام، لذلك فإن كل يوم تصوير معه بعد سنين من التجربة يعد تجربة في حد ذاته، وأضافت: "ربما الفيلم يتناول أحداث الحرب، والمرأة ليس لها دور فيها، ولكن الفيلم يوضح كيف أن المرأة هي ضحية الحروب".

أحمد رزق

الفنان أحمد رزق يتواجد في "الممر" من خلال دور مصور صحفي حربي، وفي كلمته أثناء المؤتمر، أكد أنه سعيد لتواجده في عمل ضخم مثل "الممر"، لافتًا إلى أنه عمل ستحكي عنه الأجيال القادمة وسيكون مرجعًا مهمًا لكل من يريد أن يعرف ماذا حدث في عام 1967.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين.

وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.