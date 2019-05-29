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صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، وغيرهم
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
الممر
الممر
في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
وشهدت بداية المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "الممر"، عرض برومو خاص يعرض لأول مرة للفيلم، ويضم أحداثًا جديدة من الفيلم ويجمع بين أبطال العمل، بالإضافة لعرض مقطع فيديو يوضح كواليس العمل والمجهود الكبير الذي بذلوه أثناء التصوير من أجل خروج هذا الفيلم للنور بصورة مميزة. شريف عرفة "67 فترة مهمة جدًا ومليئة بالأحداث"..
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محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف عن تلقيها عرضا من هوليوود (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن دور "بطة" في مسلسل "عائلة الحاج متولي" كان السبب الرئيسي في بداية شهرتها ومعرفة الجمهور بها، وعما تردد بشأن تعمدها إثارة الجدل، خاصة بعد إطلالتها بفستان مكشوف في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي؛ قالت في لقاء مع برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، مع الإعلامية سارة دندراوي، اليوم الأربعاء، إنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولكنها تحاول ارتداء ملابس تواكب الموضة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة الرياضة وتذهب إلى الجيم 4 مرات أسبوعيًا.
فيلم-سبع-البرمبة

السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
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محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
فيلم-الممر

أحمد عز: «الممر» أضخم إنتاج مصري وأصعب أعمالي

ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد من خلاله شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور، وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك. وفي بيان صحفي، أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشدّدًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.
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