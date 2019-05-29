رياضة

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
هازارد
هازارد
أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
وأكد هازارد في تصريحات عقب المباراة، نقلتها قناة beIN SPORTS، أن فريقه خاض موسمًا صعبًا وقاسيًا، وكان ختامه سعيدًا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، موضحًا أنه يعتقد بأنها نهاية جيدة له. وتابع: «قمنا بإنجاز كبير ولم أكن أنا الوحيد الذي قدم مستوى جيدا، فكل عائلة تشيلسي قدمت موسمًا رائعًًا، ولم نكن
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صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
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أكد أندري روبيرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح، زميله في صفوف الريدز، يعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الرد على المشككين من أفضل الأمور التي يمكن أن يواجهها لاعب كرة القدم طوال حياته في الملاعب. وأوضح روبيرتسون، في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه واجه على المستوى الشخصي العديد من الانتقادات اللاذعة خلال مسيرته الكروية لكنه تمكن من الرد على كل من شككوا به الآن وأثبت نفسه.
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تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
هازارد (1)

هازارد يبحث عن الوداع المثالي عبر الدوري الأوروبي

يبدو أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام أرسنال، سيكون الوداع المثالي بالنسبة لإيدين هازارد مع تشيلسي، في حال قرر الرحيل عن البلوز هذا الصيف، وكشف النجم البلجيكي بنهاية الموسم المنقضي عن اتخاذه قرارًا بشأن مستقبله، منتظرًا أن يتم حسم الأمور مباشرة عقب المباراة النهائية غدًا الأربعاء، ويرغب تشيلسي في الحصول على 130 مليون جنيه إسترليني لبيع هازارد، إلا أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته مقابل 88 مليون إسترليني خاصة أنه يمكن التعاقد معه بالمجان في صيف العام المقبل، وذلك حسب "سكاي سبورتس".
إيدين-هازارد

هازارد يثير الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهلت تشيلسي إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليواجه البلوز في المباراة النهائية مواطنه أرسنال، في مباراة قد تكون الأخيرة للنجم البلجيكي إذا قرر الرحيل عن الفريق اللندني هذا الصيف، وارتبط اسم صانع الألعاب البلجيكي بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الفريق الملكي في إحداث ثورة في الميركاتو المقبل بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق، إلى جانب رغبة هازارد نفسه في العمل مع مدرب الريال زين الدين زيدان، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
تشيلسي‎

تشيلسي ينهي حلم فرانكفورت ويطير للنهائي الأوروبي

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة (4- 3)، بعد اللجوء لركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب دور نصف نهائي المسابقة الأوروبية، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع مواطنه آرسنال، في نهائي البطولة، الذي سيُقام في العاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري.
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