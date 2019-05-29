هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد
تحرير:سعد الدين محمود
٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
هازارد
أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال».
وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
وأكد هازارد في تصريحات عقب المباراة، نقلتها قناة beIN SPORTS، أن فريقه خاض موسمًا صعبًا وقاسيًا، وكان ختامه سعيدًا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، موضحًا أنه يعتقد بأنها نهاية جيدة له.
وتابع: «قمنا بإنجاز كبير ولم أكن أنا الوحيد الذي قدم مستوى جيدا، فكل عائلة تشيلسي قدمت موسمًا رائعًًا، ولم نكن
وأكد هازارد في تصريحات عقب المباراة، نقلتها قناة beIN SPORTS، أن فريقه خاض موسمًا صعبًا وقاسيًا، وكان ختامه سعيدًا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، موضحًا أنه يعتقد بأنها نهاية جيدة له.
وتابع: «قمنا بإنجاز كبير ولم أكن أنا الوحيد الذي قدم مستوى جيدا، فكل عائلة تشيلسي قدمت موسمًا رائعًًا، ولم نكن نتوقع الوصول لمنصات التتويج، لكننا نجحنا في إنهاء الموسم بشكل رائع».
وعن رحيله، كشف هازارد: «ينتظرني تحدٍّ جديد سأخوضه، والمفاوضات بين الناديين مازالت قائمة، وإذا كانت هذه هي ليلة الوداع، فأنا أقول لجمهور تشيلسي وداعا، وشكرًا لكم».
وقاد هازارد، تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي مسجلا هدفين، وصنع هدفًا آخر، ليكتب أفضل نهاية لمسيرته المضيئة مع الفريق اللندني التي استمرت لـ7 سنوات حقق خلالها 6 بطولات.