رياضة

إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
ساري
ساري
حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقب المباراة، أن المدرب حقق إنجازًا إيطاليًا مميزًا بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي، حيث أصبح أول مدرب إيطالي يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي منذ عام 1999. وأوضح موقع «اليويفا»، أن ساري تمكن من حصد لقب البطولة كمدرب محققًا
اقرأ المزيد
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
محمد عودة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
الاهلى-كرة-يد (2)

يد الأهلي يواصل الفشل ويخسر فرصة التأهل الإفريقي

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة جديدة من الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن احتل المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، التي ضمت معه أندية طلائع الجيش وسبورتنج، وقد تم إقامة هذه الدورة لتحديد المتأهل الثاني مع الزمالك الذي تأهل للبطولة الإفريقية للأندية بعد تتويجه بلقب دوري السوبر عقب فوزه على الأهلي في المباراة الأخيرة. وشهد الموسم الحالي فشلا ذريعا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم خسارة لقب بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-الننى-ارسنال (6)

النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
ارسنال‎

إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
أوباميانج‎

هل يغيب أوباميانج عن نهائي الدوري الأوروبي؟

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي، المقرر إقامتها أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء، بالملعب الأولمبي بباكو، الساعة 9:00 مساءً، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
إيمري (2)

إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org