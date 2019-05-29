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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
الملك سلمان
الملك سلمان
قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف العساف: عالمنا الإسلامي يمر بمتغيرات وتحديات بالغة الدقة والخطورة.وتابع الوزير: "متمسكون بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله".وقال العساف: "نؤكد على أن الاعتداءات التي وقعت لسفن في مياه الإمارات اعتداءات جبانة ويجب مواجهتها". #عاجل | وزير الخارجية العساف: القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني
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الإمارات وأمريكا يعلنان سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل. جاء في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
السودان

اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
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القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم (8 رمضان). وقال "حميدتي"، خلال كلمة له، أمام حشد جماهيري، اليوم، بالخرطوم نقلته قناة "العربية.نت": إن "قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم، وسجلوا اعترافات قضائية وسيتم عرضهم عبر الإعلام اليوم". وأضاف: "رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد".
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مقتل شخص وإصابة 10 في إطلاق نار على معتصمين بالسودان

أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم. وأشارت المصادر إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة، فيما شهدت الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة اعتداء على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وبحسب "رويترز"، قال أطباء محليون، إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم وإن بعضهم في حالة خطيرة.
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