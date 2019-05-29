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هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها: سامحني (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ردت الفنانة هنا الزاهد على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت، موضحة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب"، أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما "فرح" شقيقتها في سن الثامنة، و"نور" في الثالثة من عمرها، مضيفة: "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا"، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.
ووجهت هنا الزاهد رسالة مؤثرة لوالدها حاولت تمالك دموعها خلالها قائلة: "أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا.. أنا عارفة إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وأنا كمان بحبك أوي". تابعت أنها في مراحل نجاحها الفني كانت تتمنى أن يشاركها تلك اللحظات، قائلة: "فاتك كتير أوي
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مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
ولد-الغلابة

ولد الغلابة 24.. عيسى ينجح في تهريب حمزة قبل إعدامه

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة" الذي يذاع بشكل حصري عبر فضائية MBC مصر، حول خروج والد "فرح" (مي عمر) الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، من السجن، بعدما قضى فيه سنوات نظرًا لإفلاسه ورفض زوجها الراحل "عزت" الذي جسده هادي الجيار، أن يدفع ديونه حتى يخرج. كما شهدت الحلقة أيضًا تهريب "حمزة" الذي يُجسده الفنان كريم عفيفي، شقيق "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، في أثناء ترحيله قبل تنفيذ حكم الإعدام، واكتشاف منزل شقيقهما الآخر "صديق" الذي يُجسده الفنان إدوارد، وتقرر الشرطة مداهمته.
بوستر-كلبش

المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
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احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
محمد هنيدى

«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (3).. أحمد فهمي يتحول لضابط هندي

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الواد سيد الشحات، بتنفيذ خطة سيد- أحمد فهمي- ، وزوجته ريتاج – هنا الزاهد- ، وفخر شقيقه – محمد عبدالرحمن-، بأن يتخفى مع شقيقه في تمثال فيل تقدمه ريتاج هدية إلى قصر المهراجا- أحمد فتحي- الذي تعيش فيه خطيبة فخر السابقة، في محاولة لسرقة جوهرة المهراجا، لكنهما فشلا وتمكن المهراجا من كشفهما، وعند هروبهما أصابا زوجة المهراجا بشلل. لم تتوقف محاولات ريتاج وفخر لسرقة الجوهرة، وأقدما على خطة جديدة، حيث تنكر سيد وريتاج في أزياء هندية ثم توجها إلى منزل المهراجا.
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
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