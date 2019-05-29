هنا الزاهد توجه رسالة مؤثرة لوالدها: سامحني (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

هنا الزاهد

ردت الفنانة هنا الزاهد على التساؤلات التي يوجهها إليها الجمهور باستمرار عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت، موضحة في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر موقع "يوتيوب"، أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، وقت أن كانت في سن العاشرة، بينما "فرح" شقيقتها في سن الثامنة، و"نور" في الثالثة من عمرها، مضيفة: "عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا"، مشيرة إلى أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.

ووجهت هنا الزاهد رسالة مؤثرة لوالدها حاولت تمالك دموعها خلالها قائلة: "أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا.. أنا عارفة إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وأنا كمان بحبك أوي". تابعت أنها في مراحل نجاحها الفني كانت تتمنى أن يشاركها تلك اللحظات، قائلة: "فاتك كتير أوي