جريمة

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

والد النقيب عمرو صلاح: القبض على هشام عشماوي طفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين.. ابني ضابط بإدارة العمليات الخاصة وشارك في فيلم الخلية لأحمد عز
تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص
هشام عشماوي
هشام عشماوي
"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
وتابع والد شهيد الواحات: "مرة كان جاي من شغله الساعة واحدة بالليل واستدعوه تاني ورجع تاني لشغله في نفس اللحظة كان لما يطلع مأمورية بيكون في قمة سعادته". يذكر أن النقيب عمرو صلاح الضابط بإدارة العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي استشهد في اشتباكات مع إرهابيين بمنطقة الواحات يوم 20 أكتوبر 2017. وشارك
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.
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مصدر طبي يكشف سبب مصرع مدير أمن أسيوط

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، سبب وفاة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد انفجار الإطار الأمامي لسيارته، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وتعرضه لكدمة شديدة في البطن، وإصابة مدير المباحث الجنائية بكدمات شديدة في الصدر والقدم، وإصابة الضابط الآخر بإصابات طفيفة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن باقي المصابين يخضعون للإشراف الطبي، وحالتهم جميعًا مستقرة، مشيرًا إلى أنه تم نقل جثمان مدير الأمن إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، لمعاينته من قبل النيابة العامة وإنهاء تصريحات الدفن.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

«سماعات وعصابة وعرج» مشاهد فى وصول المجرم «عشماوي»

بعد ثمانية أشهر من إعلان الجيش الوطني الليبي، القبض على الإرهابي المطلوب هشام عشماوي، فى الثامن من أكتوبر الماضي، خلال عملية عسكرية في مدينة درنة الليبية، تسلمت مصر، مساء أمس الإرهابي المطلوب، إذ تم نقله إلى القاهرة، بعد زيارة قصيرة لرئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، ولقائه بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشاهد وصول الإرهابي الذى دبر اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، وشارك فى مذبحة كمين الفرافرة، التي استشهد فيها 22 مجندًا.
جثة

حط الجثة في شوال.. تفاصيل جديدة في مقتل تاجر المنتزه

"رجب شخص بيحب الخير ومالهوش في الغلط، كل همه يربي عياله بالحلال ويركز فى شغله ومايعرفش حاجة تانية، علشان كده ربنا فتحها عليه والمحل بقى 3، بس الفترة الأخيرة كان عايز يلم فلوسه من السوق، وحاول يقعد مع ابن خالته علشان ياخد فلوسه منه، لكن التاني غدر بيه وقتله فى نص الشارع، ومش بس كده ده حط جثته في شوال ورماها جنب بيت أخته بكل برود.. بس نقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل"، هكذا روى "أحمد" تفاصيل مقتل شقيقه رجب محمد إبراهيم، 49 سنة، الأسبوع الماضي، على يد ابن خالته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب تجارتهما في الملابس ورغبة الضحية في الحصول على أمواله.
-احمد-السبكى

إخلاء سبيل أحمد السبكي في الاعتداء على «صدى البلد»

قررت نيابة الدقي إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي ومن رافقه في واقعة اقتحام مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة الدقي، بكفالة مالية، كما أخلت النيابة سبيل صحفي في الموقع بضمان محل إقامته. وكان السبكي برفقته 12 شخصا اقتحموا، مساء أمس، مقر موقع صدى البلد متهما إياه بإذاعة تفاصيل الحلقة الأولى لأحد مسلسلاته (سوبر ميرو) الذي يُعرض الآن في موسم رمضان. وبحسب مصدر داخل الموقع الإخباري لـ"التحرير" فإن المنتج هاجم الزملاء الصحفيين بألفاظ نابية، وقام مرافقوه بالتعدي بالضرب على عدد منهم حينما حاولوا التصدي لهم.
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