على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية بعد أن حصد لقب الكونفيدرالية ليكون التتويج الأول من جانب الكرة المصرية بلقب قاري منذ تتويج الأهلي بلقب الكونفيدرالية عام 2014

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

جروس

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.

موقف مثير في مشهد مثير، صافح رئيس الزمالك كريستيان جروس على منصات التتويج، بشيئ من الفتور، على عكس ما فعله مع باقي المنظومة من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. وخرج رئيس الزمالك، بتصريحات بعد نهاية مباراة نهائي الكونفيدرالية، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، قائلًا: "قمت بالنزول لغرف خلع الملابس