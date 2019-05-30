رياضة

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية بعد أن حصد لقب الكونفيدرالية ليكون التتويج الأول من جانب الكرة المصرية بلقب قاري منذ تتويج الأهلي بلقب الكونفيدرالية عام 2014
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
جروس
جروس
يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
موقف مثير في مشهد مثير، صافح رئيس الزمالك كريستيان جروس على منصات التتويج، بشيئ من الفتور، على عكس ما فعله مع باقي المنظومة من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. وخرج رئيس الزمالك، بتصريحات بعد نهاية مباراة نهائي الكونفيدرالية، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، قائلًا: "قمت بالنزول لغرف خلع الملابس
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محمد عودة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
الاهلى-كرة-يد (2)

يد الأهلي يواصل الفشل ويخسر فرصة التأهل الإفريقي

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة جديدة من الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن احتل المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، التي ضمت معه أندية طلائع الجيش وسبورتنج، وقد تم إقامة هذه الدورة لتحديد المتأهل الثاني مع الزمالك الذي تأهل للبطولة الإفريقية للأندية بعد تتويجه بلقب دوري السوبر عقب فوزه على الأهلي في المباراة الأخيرة. وشهد الموسم الحالي فشلا ذريعا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم خسارة لقب بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك.
ماوريسيو-ساري (1)

إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
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إبراهيم-عثمان-فييرا‎ (2)

رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالفوز على الأهلي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن فريقه كان الأحق بالفوز على الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، موجهًا الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى اللقاء من أداء قتالي ورجولى، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، أرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار فى ظل حجم الفرص المهدرة في المباراة، أوجه الشكر لأعضاء الجهاز الفنى من أبناء النادى على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة".
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
بتروجيت

بتروجيت يرفض خوض مواجهة المقاولون العرب

رفض نادي بتروجيت خوض فريقه مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الثالث من شهر يونيو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري إلا في حالة إقامة مباريات الأسبوع كله في وقت واحد، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وطلب النادي البترولي من اتحاد الكرة عدم استبدال أي مباراة للفرق الأخرى تطبيقا للمنافسة النزيهة، مطالبًا بخوض ذئاب الجبل مواجهته أمام الأهلي أولا، وأن يلعب الزمالك مع حرس الحدود والجونة، جاء ذلك في بيان أصدره نادي بتروجيت مساء اليوم الأربعاء.
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
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