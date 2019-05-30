رياضة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
محمد عودة
محمد عودة
قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
وأوضح عودة، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أن جدول المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز تم وضعه بطريقة غير منطقية، مضيفًا: « يجب أن يكون هناك عدل بإقامة المباريات الأخيرة من المسابقة في
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