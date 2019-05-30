رياضة

يد الأهلي يواصل الفشل ويخسر فرصة التأهل الإفريقي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
يد الاهلى
يد الاهلى
تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة جديدة من الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن احتل المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، التي ضمت معه أندية طلائع الجيش وسبورتنج، وقد تم إقامة هذه الدورة لتحديد المتأهل الثاني مع الزمالك الذي تأهل للبطولة الإفريقية للأندية بعد تتويجه بلقب دوري السوبر عقب فوزه على الأهلي في المباراة الأخيرة. وشهد الموسم الحالي فشلا ذريعا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم خسارة لقب بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك.
ورغم الفوز الصعب الذي حققه الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 27- 27 واللجوء للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل 30- 30، إلا أنه فشل في الفوز بالكأس والتأهل لبطولة إفريقيا بعد أن
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جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
محمد عودة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
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الزمالك يتعادل مع الأهلى فى الثانية الأخيرة في قمة كرة اليد‎ (3)

الأهلي يصطدم بالزمالك في قمة سوبر اليد

يواجه فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت، في المباراة الختامية لبطولة النخبة لسوبر اليد، والتي تقام بين الفرق الأربعة الأولى فى ترتيب جدول الدوري للموسم الحالي، وذلك على ملعب استاد صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، بينما يلعب فريقا طلائع الجيش ثالث الدوري للموسم الحالي مع فريق سبورتنج رابع الدوري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على نفس الملعب، وكان الأهلي قد فاز على طلائع الجيش، في المباراة الأولى، بينما فاز الزمالك على سبورتنج.
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شباب الزمالك يخسر أمام طلائع الجيش في سوبر اليد

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش 31 -28 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية من مباريت بطولة السوبر، والتي يخوضها الفريق الأبيض بفريق 18 سنة بالنادي بعد تتويج الزمالك بثلاث بطولات دفعة واحدة هذا الموسم، حيث توج ببطولة أفريقيا للأندية الابطال، ثم بطولة السوبر الأفريقي، وأخيراً دوري السوبر المحلي. وقررت إدارة نادي الزمالك خوض فعاليات بطولة السوبر باللاعبين الشباب، خاصة ان الزمالك لن يستفيد منها، لأنها تؤهل للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي ضمن الفريق المشاركة فيها بعد الفوز بدوري السوبر.
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الأهلي يفوز على سبورتنج في سوبر اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي على نظيره فريق سبورتنج، بنتيجة 36 - 28 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة السوبر، بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في ثاني جولات البطولة، وقدم الأهلي عرضا قويا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق 8 أهداف. وكان الأهلي قد خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 34-33 في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت أمس في افتتاح بطولة السوبر المؤهلة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي حجز الزمالك مكاناً فيها بعد الفوز بلقب دوري السوبر.
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إسلام جمال: سجلت في الأهلي من أجل الزمالك

أكد إسلام جمال لاعب فريق طلائع الجيش، أنه لم يقوم باستفزاز الأهلي وجماهيره، بعدما سجل هدف فريقه في مرمى المارد الأحمر، في المواجهة التي حسمها الأخير لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
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