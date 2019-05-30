يد الأهلي يواصل الفشل ويخسر فرصة التأهل الإفريقي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

يد الاهلى

تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة جديدة من الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن احتل المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، التي ضمت معه أندية طلائع الجيش وسبورتنج، وقد تم إقامة هذه الدورة لتحديد المتأهل الثاني مع الزمالك الذي تأهل للبطولة الإفريقية للأندية بعد تتويجه بلقب دوري السوبر عقب فوزه على الأهلي في المباراة الأخيرة. وشهد الموسم الحالي فشلا ذريعا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد أن خسر لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم خسارة لقب بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك.

ورغم الفوز الصعب الذي حققه الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 27- 27 واللجوء للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل 30- 30، إلا أنه فشل في الفوز بالكأس والتأهل لبطولة إفريقيا بعد أن