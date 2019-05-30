شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ ص

شوبير

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.

ويقدم نائب رئيس الجبلاية في الوقت الحالي عبر القناة برنامج «سوبر تايم»، وطالب خلال حلقة الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بتوضيح حول ما بدر من مجاهد، خاصة أن الواقعة تمت أمام الجميع، وأن المصورين الذين تم منعهم من عملهم يقومون بمهمة تساهم فى التسويق للبطولة. واستنكر