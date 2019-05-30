رياضة

شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ ص
شوبير
شوبير
واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.
ويقدم نائب رئيس الجبلاية في الوقت الحالي عبر القناة برنامج «سوبر تايم»، وطالب خلال حلقة الأربعاء، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بتوضيح حول ما بدر من مجاهد، خاصة أن الواقعة تمت أمام الجميع، وأن المصورين الذين تم منعهم من عملهم يقومون بمهمة تساهم فى التسويق للبطولة. واستنكر
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جروس

جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
محمد عودة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة لأمم إفريقيا

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانًا حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت التي ستنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر، من تصوير استاد الدفاع الجوى، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، وجاء نص البيان كالتالى: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير استاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد الذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد منع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة البطولة".
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اتحاد الكرة يصدم الوداد المغربي بعد إيقاف جهاد جريشة

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس إدارة الجبلاية رفض تنفيذ طلب الوداد المغربي، بإحالة جهاد جريشة، الحكم الدولي للتحقيق بشأن مستواه في لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلقى اتحاد الكرة خطابًا من الوداد يطلب فيه إحالة جريشة للتحقيق إلا أن مجلس الجبلاية رفض، خاصة بعدما تم إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبرر «الكاف» هذا القرار بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

أمير مرتضى لشوبير: ما هي مؤهلاتك.. الموضوع دمه تقيل

قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه يثق في بعض الأشخاص داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، لكنه لا يثق في أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد. وأضاف أمير، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه لا يعرف ما هي مؤهلات شوبير حتى يصبح الشخص الثاني داخل اتحاد الكرة، متمًا: «إذا كان شوبير نجمًا سابقًا له تاريخ بالنادي الأهلي له احترامه، فليعمل في ناديه وليس في اتحاد الكرة».
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