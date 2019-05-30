رياضة

جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص
جروس
جروس
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم إمام - كماتشو - حمدي النقاز - عبد الله جمعه - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - أيمن حفني - إبراهيم
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
محمد عودة

عودة: لن نلعب أمام المقاولون قبل مواجهته للأهلي

قال محمد عودة، المدير الفني لفريق بتروجت، إن ناديه يرغب فقط في الحصول على حقه بشكل عادل، وليس أكثر من ذلك. وتلقى اتحاد الكرة، الأربعاء، خطابا رسميًا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى، إذ أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
الزمالك-وبيراميدز (6)

صافرة يونانية لإدارة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي

تقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يصل طاقم الحكام بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء استعدادًا لإدارة المباراة غدا، بعدما انتهت الأزمة التي نشبت مؤخرًا بسبب عدم إرسال مسئولي الفريق الأبيض قيمة استقدام الحكام إلى اتحاد الكرة، وتدخل أحمد مجاهد وطلب من مصر للطيران عدم حجز التذاكر لطاقم الحكام.
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
الزمالك وحسنية اغادير (2)

إصابة الونش بكسر في الأنف.. والزمالك راحة اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، الجمعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الغزلان، محمد هلال، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته غدا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org