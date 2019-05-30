لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص

طعن بسكين - أرشيفية

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، بشأن بلاغ ورد إلى مأمور مركز شرطة سيدى سالم من مستشفى سيدى سالم المركزى، باستقبال «محمد. م»، 35 سنة، مصابا بطعنات نافذة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتبين