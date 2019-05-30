جريمة

لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ ص
طعن بسكين - أرشيفية
طعن بسكين - أرشيفية
دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، بشأن بلاغ ورد إلى مأمور مركز شرطة سيدى سالم من مستشفى سيدى سالم المركزى، باستقبال «محمد. م»، 35 سنة، مصابا بطعنات نافذة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتبين
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.
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جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
جثة-فتاة

شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
تسمم-طفله

تسمم 3 شقيقات تناولن «خوخ مرشوش» في كفر الشيخ

أصيبت 3 شقيقات، من محافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم بعد تناولهن فاكهة الخوخ، التى سبق رشها بمبيد حشرى فى إحدى الأراضى الزراعية. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزى لـ3 شقيقات مصابات بحالات تسمم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من «ريتاج. هـ»، 5 سنوات، وشقيقتيها رانيا، 8 سنوات، وبسمله، 10 سنوات، بالتسمم بعد أكلهن فاكهة الخوخ.
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