جريمة

تزوجها رغمًا عنها فقتلته بعد شهرين من الزفاف

تحرير:علاء النجار ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة فى أحد شوارع مدينة شبين القناطر. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ الأهالى بالعثور على جثة فى أحد شواره مدينة شبين القناطر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. س»، 36 سنة، عامل، كما تبين من المعاينة الظاهرية إصابته بطعنات عدة فى الصدر والبطن.
تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، توصلت جهوده وتحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وتدعى «ا. ش»، 23 سنة، والتى أجبرت على الزواج منه قبل شهرين، إذ أجبرتها أسرتها على تلك الزيجة، بالاستعانة بنجلة خالتها «ص. م»، 16 سنة. وتمكنت
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات: تسليم عشماوي هدية الرئيس في العيد

أعرب اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذى استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات، عن فرحته بنبأ تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى، تمهيدا لمحاكمته على اقترف من جرائم إرهابية. وقال مشهور لـ«التحرير»: «أشعر بالفخر وأعتز بمصر ورئيسها الى استطاع أن يستعيد حق الشهيد وزملائه دون ترك دمائهم تسيل هباء وهدرا، وبعد أن قطع على نفسه عهدا بالثأر لأبنائه من الشهداء». وأضاف: «دي رسالة لكل خاين وعميل وإرهابي إن مصر تقدر تجيب أي حد إيده تتلوث بدماء المصريين وإن جيش مصر وشرطتها قادرين إنهم يجيبوا حق ولادها من أي شخص ومن أي مكان».
طعن-بالسكين

لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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خطف

«جولييت شبرا» استأجرت ضباطا مزيفين لخطف طالب جامعي

دفع الحب فتاة إلى خطف شاب بمنطقة شبرا الخيمة، وإخفائه بمخزن في الهرم، حيث استأجرت المتهمة 6 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستقلوا سيارة ميكروباص لحبك الخطة، وانتظروا الشاب في الشارع، وفي اللحظة المناسبة انقضوا عليه وأمسكوا به وحال مقاومته لهم، لقنوه علقة ساخنة، وأجبروه على ركوب ميكروباص كان بحوزتهم، حيث تمكنت مباحث القليوبية بعد عملية تفريغ الكاميرات من تحديد هوية الجناة، وتم فحص خط سيرهم عبر الكاميرات، التي قادت إلى موقع اختفاء المجني عليه، ليتم تحريره وضبط الجناة.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 تجار مخدرات بـ600 جرام حشيش في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش في حملة أمنية على مدن قليوب والقناطر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وأحيل جميع المتهمين للنيابات، التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارين خالد الأعرابي، وهيثم نصار، محامي عام شمال وجنوب القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث عن الوقائع وظروفها وملابساتها.
مخدر-الحشيش

حشيش وفودو.. سقوط عصابتي «مخدرات» في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على عصابتين للاتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة، وبحوزتهما كيلوجرام من مخدر الحشيش والفودو، بالإضافة إلى سلاح أبيض. وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحام العام لنيابات جنوب بنها، وأمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
امرأة-تحمل-سكين

«خيانة وخطف وقتل».. جرائم برعاية «الجنس الناعم»

«"فتش عن المرأة».. تلك المقولة من الممكن أن تفك لغز عدد من الجرائم التي ارتكبت بأيدي الجنس الناعم، بعدما تحولت حياتهن إلي قليل من الحب وكثير من العنف، وتنوعت جرائمهن ما بين الخيانة والقتل والخطف، ضاربين بكل القيم والأعراف عرض الحائط، مكر ودهاء وحيل اسعتن بها من قاموس الشيطان لإخفاء جرائم لم تكتمل، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال ليجدن أنفسهن يقبعن خلف غرفة صغيرة بابها حديدي ضخم يتوسطه شباك صغير لا تزورها الشمس، نادمات على ما اقترفته أيديهن من جرم في وقت لا ينفع فيه الندم.
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