تزوجها رغمًا عنها فقتلته بعد شهرين من الزفاف

تحرير:علاء النجار ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ ص

جثة - أرشيفية

نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة فى أحد شوارع مدينة شبين القناطر. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ الأهالى بالعثور على جثة فى أحد شواره مدينة شبين القناطر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. س»، 36 سنة، عامل، كما تبين من المعاينة الظاهرية إصابته بطعنات عدة فى الصدر والبطن.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، توصلت جهوده وتحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه وتدعى «ا. ش»، 23 سنة، والتى أجبرت على الزواج منه قبل شهرين، إذ أجبرتها أسرتها على تلك الزيجة، بالاستعانة بنجلة خالتها «ص. م»، 16 سنة. وتمكنت