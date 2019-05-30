والد شهيد الواحات: تسليم عشماوي هدية الرئيس في العيد

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص

لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

أعرب اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذى استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات، عن فرحته بنبأ تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى، تمهيدا لمحاكمته على اقترف من جرائم إرهابية. وقال مشهور لـ«التحرير»: «أشعر بالفخر وأعتز بمصر ورئيسها الى استطاع أن يستعيد حق الشهيد وزملائه دون ترك دمائهم تسيل هباء وهدرا، وبعد أن قطع على نفسه عهدا بالثأر لأبنائه من الشهداء». وأضاف: «دي رسالة لكل خاين وعميل وإرهابي إن مصر تقدر تجيب أي حد إيده تتلوث بدماء المصريين وإن جيش مصر وشرطتها قادرين إنهم يجيبوا حق ولادها من أي شخص ومن أي مكان».

وتابع والد شهيد الواحات «القبض على الإرهابي هشام عشماوي هدية الرئيس لأسر الشهداء في العيد»، مؤكدا أن زوجته فور أن علمت بخبر تسلم مصر لذلك الإرهابي الدموي أطلقت الزغاريد احتفاء واحتفالا بحق ابنها الشهيد عريس الجنة، وكانت تعيش واحدة من أسعد لحظاتها وكأنها تتقبل عزاءه، كانت سعيدة بأن ابنها