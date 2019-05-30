جريمة

والد شهيد الواحات: تسليم عشماوي هدية الرئيس في العيد

تحرير:محمد أبو زيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ ص
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
أعرب اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذى استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات، عن فرحته بنبأ تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى، تمهيدا لمحاكمته على اقترف من جرائم إرهابية. وقال مشهور لـ«التحرير»: «أشعر بالفخر وأعتز بمصر ورئيسها الى استطاع أن يستعيد حق الشهيد وزملائه دون ترك دمائهم تسيل هباء وهدرا، وبعد أن قطع على نفسه عهدا بالثأر لأبنائه من الشهداء». وأضاف: «دي رسالة لكل خاين وعميل وإرهابي إن مصر تقدر تجيب أي حد إيده تتلوث بدماء المصريين وإن جيش مصر وشرطتها قادرين إنهم يجيبوا حق ولادها من أي شخص ومن أي مكان».
وتابع والد شهيد الواحات «القبض على الإرهابي هشام عشماوي هدية الرئيس لأسر الشهداء في العيد»، مؤكدا أن زوجته فور أن علمت بخبر تسلم مصر لذلك الإرهابي الدموي أطلقت الزغاريد احتفاء واحتفالا بحق ابنها الشهيد عريس الجنة، وكانت تعيش واحدة من أسعد لحظاتها وكأنها تتقبل عزاءه، كانت سعيدة بأن ابنها
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جثة

تزوجها رغمًا عنها فقتله بعد شهرين من الزفاف

نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة فى أحد شوارع مدينة شبين القناطر. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ الأهالى بالعثور على جثة فى أحد شواره مدينة شبين القناطر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. س»، 36 سنة، عامل، كما تبين من المعاينة الظاهرية إصابته بطعنات عدة فى الصدر والبطن.
طعن-بالسكين

لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
الانتحار شنقا - أرشيفية

لكثرة زواج والده.. طالب ثانوي يشنق نفسه في البحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الثانوى بقرية الجلاء التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الانتحار شنقا عن طريق ربط عنقه فى "ملاية سرير" فى سقف غرفته، ولقى مصرعه فى الحال، إذ تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من العقيد حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة بقيام طالب بشنق نفسه داخل منزله، وتم نقل الجثة لمستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والد عمرو صلاح بعد تسليم عشماوي: «طفى نار جوانا»

"ده أحسن خبر سمعته وطفى النار اللي جوانا وكلنا مبسوطين".. بهذه الكلمات عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي عن سعادته بعد تسليم الإرهابي هشام عشاوي إلى السلطات المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أم الشهيد كانت طايرة من الفرحة وكلمتني وأنا في الجامع، والرئيس السيسي مش بيسيب حق الشهداء، أنا ابني بطل بمعنى الكلمة ومكنش بيقول حاجة عن العمليات اللي بيطلعها أنا سمعت عنها من زملائه وهما بيحكوا عن عمرو وبطولته كان أسد في شغله وطيب جدا وخلوق".
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات بعد القبض على عشماوي: حق ابني رجع

"حسيت إن العيد جه قبل ميعاده وكنت حاسس بفرحة كبيرة وحسيت إن حق ابني وإخواته الشهداء رجع لما شوفت هشام عشماوي نازل على أرض المطار مذلول ومتغمي عنيه حسيت بفرحة الدنيا كلها وقلبي ارتاح".. بهذه الكلمات عبر والد الشهيد الملازم أول، أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، بعدما تسلمت المخابرات المصرية الإرهابي "هشام عشماوي". وأضاف والد الشهيد: "بشكر الرئيس السيسي على المجهود اللي بذله في رجوع حق الشهداء من أول القضاء على كل الإرهابيين اللي نفذوا العملية وختمها بالرأس المدبر هشام عشماوي".
هشام-عشماوى

خبراء: سقوط «عشماوي» يبشر بضبط خلايا إرهابية جديدة

تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى، فى مشهد يعزز الثقة بجهود القيادة المصرية، إذ وصل أمس إلى القاهرة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، من زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مفاجأة ظهور الإرهابي الخطير هشام عشماوي، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصري، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية القبض عليه في مطلع أكتوبر الماضي، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين في المنطقة، وهى الخطوة التى نتحصل منها على تحليلات مهمة لخبراء الأمن، نرصدها فى السطور التالية.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

«الإعدام لاغٍ» تعرف على رأي القانون بشأن هشام عشماوي

الإرهابي الذى تسلمته مصر أمس، من السلطات الليبية، هشام عشماوي، صادر ضده أحكام بالإعدام في قضايا عدة، منها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والهجوم على كمين الفرافرة، الذي استشهد فيه 15 جنديا من قوات حرس الحدود بمحافظة الوادي الجديد، وقضية أنصار بيت المقدس المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. ونرصد الموقف القانوني بتلك القضايا بعد ضبط المتهم أمس.
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