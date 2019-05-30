أحمد موسى يكشف موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير الإرهابي هشام عشماوى، وموعد محاكمة، بعدما تسلمته مصر، الثلاثاء، من الجيش الليبى.
وقال موسى، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا الإرهابي قضيته ستنظر يوم السبت أمام دائرة المستشار حسن فريد».
وأضاف: «الـ54 قضية المتهم فيها هذا الإرهابى المجرم الخسيس هشام عشماوى تنظر يوم السبت القادم، وأتمنى أن يظهر هذا الإرهابى فى محاكمة يوم السبت عشان يسمع اللى هيحصل، وعشان يكون الحكم عليه بالإعدام حضوريا».
وتسلمت السلطات المصرية، الثلاثاء، الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابى الخطير هشام عشماوى، الضابط السابق
وتسلمت السلطات المصرية، الثلاثاء، الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.
وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابى الخطير هشام عشماوى، الضابط السابق بقوات الصاعقة المصرية، رفقة رجال المخابرات العامة والأمن المصرى، قادما من ليبيا عقب إعلان القوات المسلحة الليبية، القبض عليه فى مطلع أكتوبر الماضى، لتتسلم مصر رسميا واحدًا من أخطر الإرهابيين فى المنطقة، والمطلوب الأول حاليًا لأجهزة الأمن المصرية، إذ يواجه اتهامات عديدة على خلفية ضلوعه فى عدد كبير من العمليات الإرهابية.
كما تسلمت مصر إرهابى آخر شديد الخطورة، وظهر برفقة عشماوى على متن الطائرة التى أقلته من ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى.