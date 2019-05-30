أحمد موسى يكشف موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ ص

لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير الإرهابي هشام عشماوى، وموعد محاكمة، بعدما تسلمته مصر، الثلاثاء، من الجيش الليبى. وقال موسى، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا الإرهابي قضيته ستنظر يوم السبت أمام دائرة المستشار حسن فريد». وأضاف: «الـ54 قضية المتهم فيها هذا الإرهابى المجرم الخسيس هشام عشماوى تنظر يوم السبت القادم، وأتمنى أن يظهر هذا الإرهابى فى محاكمة يوم السبت عشان يسمع اللى هيحصل، وعشان يكون الحكم عليه بالإعدام حضوريا».

وتسلمت السلطات المصرية، الثلاثاء، الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابى الخطير هشام عشماوى، الضابط السابق