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أحمد موسى يكشف موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ ص
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي
كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير الإرهابي هشام عشماوى، وموعد محاكمة، بعدما تسلمته مصر، الثلاثاء، من الجيش الليبى. وقال موسى، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا الإرهابي قضيته ستنظر يوم السبت أمام دائرة المستشار حسن فريد». وأضاف: «الـ54 قضية المتهم فيها هذا الإرهابى المجرم الخسيس هشام عشماوى تنظر يوم السبت القادم، وأتمنى أن يظهر هذا الإرهابى فى محاكمة يوم السبت عشان يسمع اللى هيحصل، وعشان يكون الحكم عليه بالإعدام حضوريا».
وتسلمت السلطات المصرية، الثلاثاء، الإرهابى هشام عشماوى، الذى كان قد ألقى القبض عليه قبل بضعة أشهر فى عملية امنية بمدينة درنة الليبية.وكانت طائرة حربية قد رافقت اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، أثناء قدومه من ليبيا، في زيارة رسمية، وكانت المفاجأة بظهور الإرهابى الخطير هشام عشماوى، الضابط السابق
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مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
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حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
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الشركة المتحدة: وقف حملات اللجنة المنظمة لكان 2019

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، بيانا، حول منع أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، لفريق قناة تايم سبورت من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة، قائلا: "فوجئنا وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن أحمد مجاهد، الذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت".
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وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

الجيش الليبي يكشف دور الإرهابي المصري هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي سلم إلى مصر أمس، وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤولا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة. وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الجيش الليبي، سلم إرهابيين آخرين إلى السلطات المصرية إضافة إلى هشام عشماوي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت المصادر، إن عشماوي اعترف بعلاقته بـ"شخصيات ليبية معروفة"، وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
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أرملة الشهيد خالد مغربي: النهارده عيد (فيديو)

علقت رضوى مجدي أرملة االشهيد المقاتل النقيب خالد المغربي، على خبر استلام مصر للإرهابي هشام عشماوي، أمس الثلاثاء، من قوات الجيش الليبي، قائلة: «أكيد اللي حصل دا انتصار عظيم كنا مستنينه، واثقين في جيشنا أنه كان هيعمل كدا، حتى لو اتأخر شوية التوقيت، بس كنا واثقين أن كدا هيحصل»، مضيفة: «كل يوم بيحصل استشهاد لظباطنا وهما بيجيبوا حق اللي استشهدوا، واللي بيستشهد بييجي اللي يجيب حقه، فإحنا كنا واثقين إن دا هيحصل، فحقيقي شكرا للجيش المصري اللي دايما واقف بياخد حقنا وبيدافع عنا وبيصون أرضنا وبيحمينا».
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عايزينه عشان نحاسبه| ماذا قال السيسي عن عشماوي؟ (فيديو)

في أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، في أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض عليه، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، وقال الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي، وأحمد المنسي إيه؟ ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، الاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق بينهم إيه، إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".
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