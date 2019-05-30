تركي يضع خطة الموسم المقبل لبيراميدز.. ويعد بمفاجآت

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ ص

تركي وأعضاء مجلس إدارة بيراميدز

كشف المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عن اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة النادي لوضع خطة الموسم القادم، لافتا إلى أن هناك مفاجأة مهمة. ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بأعضاء مجلس إدارة بيراميدز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كتب عليها: «فى اجتماع مهم مع أعضاء مجلس إدارة بيراميدز.. وضعنا خطة الموسم القادم.. ستكون هناك مفاجآت مهمة.. شكرا إخوانى الحاضرين». ?وقبل يومين، أكد آل الشيخ، أنه حائر فى اختيار المدير الفنى للفريق، خلال بطولة الدورى الممتاز للموسم المقبل.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محتار فى اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة.. عندى 23 CV كلهم موافقين.. وكل واحد منهم أحسن من الثانى وليه ميزة.. احترت... من المناسب للدورى المصرى وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية».وكان الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى