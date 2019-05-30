رياضة

تركي يضع خطة الموسم المقبل لبيراميدز.. ويعد بمفاجآت

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ ص
تركي وأعضاء مجلس إدارة بيراميدز
تركي وأعضاء مجلس إدارة بيراميدز
كشف المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، عن اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة النادي لوضع خطة الموسم القادم، لافتا إلى أن هناك مفاجأة مهمة. ونشر آل الشيخ صورة تجمعه بأعضاء مجلس إدارة بيراميدز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كتب عليها: «فى اجتماع مهم مع أعضاء مجلس إدارة بيراميدز.. وضعنا خطة الموسم القادم.. ستكون هناك مفاجآت مهمة.. شكرا إخوانى الحاضرين». ?وقبل يومين، أكد آل الشيخ، أنه حائر فى اختيار المدير الفنى للفريق، خلال بطولة الدورى الممتاز للموسم المقبل.
وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محتار فى اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة.. عندى 23 CV كلهم موافقين.. وكل واحد منهم أحسن من الثانى وليه ميزة.. احترت... من المناسب للدورى المصرى وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية».وكان الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى
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جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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شوبير يهاجم أبو ريدة وعضو الجبلاية لهذا السبب

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذي يتولى فيه منصب نائب الرئيس، وجاء الهجوم هذه المرة بسبب منع أحمد مجاهد، عضو المجلس، كاميرات قناة «تايم سبورت» التي يقدم عليها برنامجًا جديدًا، من تصوير ملعب الدفاع الجوي. وتعرض شوبير لانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجومه على اتحاد الكرة، رغم أنه أحد أفراد مجلس الجبلاية، مما تسبب في حيرة الجماهير، بينما تعلق الموقف هذه المرة بالقناة التي يعمل بها سيفتح المجال للحديث، بأنه يفتح النار على مجلس الاتحاد لأن الصدام جاء مباشرًا مع القناة التي يعمل بها في تصرف غريب.
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على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
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تركي آل الشيخ يهنئ الزمالك على التتويج بالكونفدرالية

هنأ تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.
تصميمات قميص بيراميدز الجديدة

تركي آل الشيخ يكشف عن قميص بيراميدز الجديد

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص فريق بيراميدز المقرر الظهور به بداية من الموسم الجديد. ونشر تركي آل الشيخ 3 تصميمات جديدة لقميص الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب عليها: «بيراميدز السنة القادمة.. يهمني رأيكم». التصميمات التى جاءت بـ3 ألوان هى الأحمر والأسود والأبيض المخطط باللون السماوى، لاقت استحسان عدد من متابعى صفحة آل الشيخ.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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مصطفى يونس يوجه رسائل نارية لأبو تريكة وتركي آل شيخ

وجه مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لمحمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية المعتزل، قائلا: «كنت أتمنى أن تكون أيقونة للشعب المصري، وليس أيقونة لجماعة الإخوان». وانتقل يونس، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «شيخ الحارة، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، للحديث عن شادي محمد، لاعب الفريق الأحمر السابق، مشيرًا إلى أنه يعترض على تصرفاته في الفترة الأخيرة، والتي تسببت في احتقان مع جمهور نادي الزمالك ومحبيه، مضيفًا: «عمري ما اتفرجت على البرنامج بتاعه، لكن أكيد له محبيه».
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