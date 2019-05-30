زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.

وفي عام 2007: مجلس الأمن يصدر القرار الدولي رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمه اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي عام 1958: إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصاً لمجرمي الحرب اليابانيين. وفي عام 1982: إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي. وفي عام 1876: الإطاحة