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زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

تحرير:محمد عودة ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين
في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
وفي عام 2007: مجلس الأمن يصدر القرار الدولي رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمه اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي عام 1958: إغلاق سجن سوغامو الذي كان مخصصاً لمجرمي الحرب اليابانيين. وفي عام 1982: إسبانيا تصبح العضو السادس عشر في حلف شمال الأطلسي. وفي عام 1876: الإطاحة
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التحقيق مع مدرس بآداب المنصورة منع طالبة من دخول الحمام

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعاد مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب، من أعمال المراقبة فى الامتحانات والتحقيق معه، على خلفية منعه إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، دون مراعاة لظروفها الصحية، حتى تبولت لا إراديا داخل اللجنة. تفاصيل القصة وردت فى وقائع المحضر رقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة أول المنصورة، الذى حررته الطالبة «ماجدة. ع»، البالغة من العمر 20 عاما، وهى طالبة بالفرقة الثالثة قسم اليونانى واللاتينى.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

أحمد موسى يكشف موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير الإرهابي هشام عشماوى، وموعد محاكمة، بعدما تسلمته مصر، الثلاثاء، من الجيش الليبى. وقال موسى، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا الإرهابي قضيته ستنظر يوم السبت أمام دائرة المستشار حسن فريد». وأضاف: «الـ54 قضية المتهم فيها هذا الإرهابى المجرم الخسيس هشام عشماوى تنظر يوم السبت القادم، وأتمنى أن يظهر هذا الإرهابى فى محاكمة يوم السبت عشان يسمع اللى هيحصل، وعشان يكون الحكم عليه بالإعدام حضوريا».
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مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
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حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
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