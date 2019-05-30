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التحقيق مع مدرس بآداب المنصورة منع طالبة من دخول الحمام

تحرير:رانيا الديداموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعاد مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب، من أعمال المراقبة فى الامتحانات والتحقيق معه، على خلفية منعه إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، دون مراعاة لظروفها الصحية، حتى تبولت لا إراديا داخل اللجنة. تفاصيل القصة وردت فى وقائع المحضر رقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة أول المنصورة، الذى حررته الطالبة «ماجدة. ع»، البالغة من العمر 20 عاما، وهى طالبة بالفرقة الثالثة قسم اليونانى واللاتينى.
وقالت الطالبة إنها أثناء أدائها امتحان النصوص اليونانية، المخصص له 3 ساعات، رفض الدكتور بصفته المشرف على اللجنة، طلبها بالذهاب إلى دورة المياه، دون أن يراعى حالتها الصحية، مؤكدة أنها متزوجة، وأم لطفل رضيع وضعته قبل الامتحان بـ4 أشهر فقط، وأن حالتها الصحية لا تسمح بتحمل الألم الشديد الذى شعرت به فى بطنها.وأضافت:
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