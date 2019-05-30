زحام بالدائري.. حالة المرور في القاهرة الكبرى اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ ص

حالة الطرق والكباري- أرشيفية

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، إذ يتوجه الموظفون إلى أماكن عملهم مستقلين السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية خلال أيام شهر رمضان، وسط انتشار رجال المرور بصورة مكثفة، لتنظيم حركة السيارات، وبصحبتهم الأوناش المرورية لرفع أي أعطال أو انتظار خاطئ يعوق حركة المرور، وشهد الطريق الدائرى كثافات متوسطة بمنطقة السلام وداخل النفق للمتجه من السلام إلى القاهرة الجديدة.

ورصدت الإدارة العامة للمرور ارتفاع الأحمال بنسبة 60% على الطريق الدائري من المنيب إلى الأتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى، وارتفعت الكثافة المرورية قليلا بمنطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وعلى محور صفط