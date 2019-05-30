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درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس
الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
  بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 22 39 شبين الكوم 21 38 طنطا 20 38 دمنهور 20 35 الإسكندرية 21 29 بلطيم 21 29 مطروح 19 28 السلوم 19 29 سيوة 23 39 بورسعيد 22 28 دمياط 21 28 الزقازيق 19 38 الإسماعيلية 20 38 السويس 21 38 العريش 19 31 رفح 19 31  رأس سدر 21 37 نخل 15 36 نويبع 26
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سيولة-مرورية -

زحام بالدائري.. حالة المرور في القاهرة الكبرى اليوم

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، إذ يتوجه الموظفون إلى أماكن عملهم مستقلين السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية خلال أيام شهر رمضان، وسط انتشار رجال المرور بصورة مكثفة، لتنظيم حركة السيارات، وبصحبتهم الأوناش المرورية لرفع أي أعطال أو انتظار خاطئ يعوق حركة المرور، وشهد الطريق الدائرى كثافات متوسطة بمنطقة السلام وداخل النفق للمتجه من السلام إلى القاهرة الجديدة.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
امتحانات الجامعات

التحقيق مع مدرس بآداب المنصورة منع طالبة من دخول الحمام

قرر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، استبعاد مدرس بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب، من أعمال المراقبة فى الامتحانات والتحقيق معه، على خلفية منعه إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، دون مراعاة لظروفها الصحية، حتى تبولت لا إراديا داخل اللجنة. تفاصيل القصة وردت فى وقائع المحضر رقم 5513 لسنة 2019، إدارى قسم شرطة أول المنصورة، الذى حررته الطالبة «ماجدة. ع»، البالغة من العمر 20 عاما، وهى طالبة بالفرقة الثالثة قسم اليونانى واللاتينى.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

أحمد موسى يكشف موعد محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مصير الإرهابي هشام عشماوى، وموعد محاكمة، بعدما تسلمته مصر، الثلاثاء، من الجيش الليبى. وقال موسى، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «هذا الإرهابي قضيته ستنظر يوم السبت أمام دائرة المستشار حسن فريد». وأضاف: «الـ54 قضية المتهم فيها هذا الإرهابى المجرم الخسيس هشام عشماوى تنظر يوم السبت القادم، وأتمنى أن يظهر هذا الإرهابى فى محاكمة يوم السبت عشان يسمع اللى هيحصل، وعشان يكون الحكم عليه بالإعدام حضوريا».
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طقس-حار (2)

حر في ساعات الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (1)

حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل

وسط تحذيرات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الحر مستمر ودرجاته تنخفض.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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