درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة 22 39 شبين الكوم 21 38 طنطا 20 38 دمنهور 20 35 الإسكندرية 21 29 بلطيم 21 29 مطروح 19 28 السلوم 19 29 سيوة 23 39 بورسعيد 22 28 دمياط 21 28 الزقازيق 19 38 الإسماعيلية 20 38 السويس 21 38 العريش 19 31 رفح 19 31 رأس سدر 21 37 نخل 15 36 نويبع 26