«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

محكمة جنايات القاهرة تنظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام إلى خلية «ابنة الشاطر» وتلقي تمويلات والمشاركة فى اتفاق على جرائم إرهابية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهو قيمة الربح المحقق من استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهو قيمة الربح المحقق من استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارًا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كيلو و102 جرام، من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها، وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد على المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى إلى تحقيق زيادة فى ثروته التى تعمّد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن عام 2015 إخفاءً لثروته الحرام.
هدايا الأهرام
تتسلم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، تقرير الخبراء فى محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، لاتهامهم بارتكاب وقائع إضرار بأموال المؤسسة.
تبلغ قيمة الوقائع التى تتضمنها القضية 268 مليونا و121 ألف جنيه، تمثلت فى تقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة لعدد من المسؤولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا مؤسسة الأهرام".
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "مخلى سبيلهم" إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال خلال الشهر الماضى، مرسى عطا لله، وصلاح الغمرى، وعبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.
استئناف خلية خيرت الشاطر
تنظر محكمة جنايات القاهرة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام إلى خلية "ابنة الشاطر"، بتدابير احترازية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أول من أمس، إخلاء سبيل المتهمتين بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار، وكشفت التحريات الأمنية عن المتهمتين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عن انضمامهما إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمتين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمتين، لصدور قرار بضبطهما وإحضارهما على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.