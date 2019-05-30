جريمة

«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

محكمة جنايات القاهرة تنظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام إلى خلية «ابنة الشاطر» وتلقي تمويلات والمشاركة فى اتفاق على جرائم إرهابية
تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهو قيمة الربح المحقق من استغلاله المبلغ الأول. وأوضحت التحقيقات
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رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات: تسليم عشماوي هدية الرئيس في العيد

أعرب اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذى استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات، عن فرحته بنبأ تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى، تمهيدا لمحاكمته على اقترف من جرائم إرهابية. وقال مشهور لـ«التحرير»: «أشعر بالفخر وأعتز بمصر ورئيسها الى استطاع أن يستعيد حق الشهيد وزملائه دون ترك دمائهم تسيل هباء وهدرا، وبعد أن قطع على نفسه عهدا بالثأر لأبنائه من الشهداء». وأضاف: «دي رسالة لكل خاين وعميل وإرهابي إن مصر تقدر تجيب أي حد إيده تتلوث بدماء المصريين وإن جيش مصر وشرطتها قادرين إنهم يجيبوا حق ولادها من أي شخص ومن أي مكان».
جثة

تزوجها رغمًا عنها فقتلته بعد شهرين من الزفاف

نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة فى أحد شوارع مدينة شبين القناطر. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ الأهالى بالعثور على جثة فى أحد شواره مدينة شبين القناطر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. س»، 36 سنة، عامل، كما تبين من المعاينة الظاهرية إصابته بطعنات عدة فى الصدر والبطن.
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لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
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«اقتحام الحدود وولاية سيناء» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصد منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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«المشورة» تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا أن واجهت "أبو الفتوح" بتحريات جهاز الأمن الوطني التي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فأنكرها جميعًا، مشددا على أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
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