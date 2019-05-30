«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

محكمة جنايات القاهرة تنظر استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام إلى خلية «ابنة الشاطر» وتلقي تمويلات والمشاركة فى اتفاق على جرائم إرهابية

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته، بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهو قيمة الربح المحقق من استغلاله المبلغ الأول. وأوضحت التحقيقات