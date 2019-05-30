جريمة

رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
حملات مرورية - أرشيفية
حملات مرورية - أرشيفية
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.
يتم تنظيم الحملات بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، وتستهدف الحملة رصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع. وتعزز الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، اليوم
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«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

والد شهيد الواحات: تسليم عشماوي هدية الرئيس في العيد

أعرب اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذى استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات، عن فرحته بنبأ تسلم مصر للإرهابى هشام عشماوى، تمهيدا لمحاكمته على اقترف من جرائم إرهابية. وقال مشهور لـ«التحرير»: «أشعر بالفخر وأعتز بمصر ورئيسها الى استطاع أن يستعيد حق الشهيد وزملائه دون ترك دمائهم تسيل هباء وهدرا، وبعد أن قطع على نفسه عهدا بالثأر لأبنائه من الشهداء». وأضاف: «دي رسالة لكل خاين وعميل وإرهابي إن مصر تقدر تجيب أي حد إيده تتلوث بدماء المصريين وإن جيش مصر وشرطتها قادرين إنهم يجيبوا حق ولادها من أي شخص ومن أي مكان».
جثة

تزوجها رغمًا عنها فقتلته بعد شهرين من الزفاف

نجحت مباحث القليوبية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل ملقاة فى أحد شوارع مدينة شبين القناطر. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ الأهالى بالعثور على جثة فى أحد شواره مدينة شبين القناطر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «م. س»، 36 سنة، عامل، كما تبين من المعاينة الظاهرية إصابته بطعنات عدة فى الصدر والبطن.
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لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب، وشقيقه محمد، الذى يبلغ من العمر 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بـ41 حملة مكبرة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3201 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1110 مخالفات انتظار خاطئ، و264 مخالفة متنوعة.
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ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.
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