رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

حملات مرورية - أرشيفية

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.

يتم تنظيم الحملات بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كل الجهات المعنية، وتستهدف الحملة رصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع. وتعزز الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، اليوم