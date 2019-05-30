صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

الصحف أفادت بأن 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف، أقرت أمس تحت رعاية خادم الحرمين، وثيقة مكة المكرمة التي أوصت بعدم التدخل في شؤون الدول

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.

وتناقش القمم الثلاث أزمات المنطقة، حيث ستركز القمتان الطارئتان على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما ستركز القمة الإسلامية على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و"الإسلاموفوبيا"، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي. وتسلمت السعودية، مساء أمس،

وتناقش القمم الثلاث أزمات المنطقة، حيث ستركز القمتان الطارئتان على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما ستركز القمة الإسلامية على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و"الإسلاموفوبيا"، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي.



وتسلمت السعودية، مساء أمس، رئاسة اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي للدورة الحالية، من تركيا، الرئيس السابق، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في مكة المكرمة الليلة الماضية. وشدّد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، على أن فلسطين هي القضية الأولى للمملكة، وأكد التزام الرياض بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة الفكر المتطرف.



وأفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف، أقرت أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وثيقة مكة المكرمة التي أوصت بعدم التدخل في شؤون الدول وطالبت بسن تشريعات رادعة للمحرضين على الإرهاب، بينما رحبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بمضامين وتوجهات الوثيقة مؤكدة تبني ما جاء فيها.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف قوله إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها "بكل قوة وحزم" وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها.

وأضاف العساف، أثناء أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة، "نؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات المتطرفة والإرهابية".

وتابع قائلا: "يجب التصدي لها بكل قوة وحزم".

وتحت عنوان "قمتا مكة تبحثان اليوم بلورة موقف موحّد تجاه قضايا المنطقة"، أوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن المملكة تستضيف اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، اللتين تعقدان في مكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



ومن المقرر أن تبحث القمتان سُبل حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. كما ستكون التوترات في المنطقة والتدخلات الإيرانية في شؤونها على رأس أجندة المشاركين.

وازدانت شوارع وميادين محافظة جدة بتعليق 2500 علم للدول المشاركة في القمتين الطارئتين، وقمة منظمة التعاون الإسلامي. كما تزينت مكة المكرمة في إطار هذه الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية.

وتحت عنوان "مكة المكرمة تشد الأنظار ترقبا لقرارات القمم الخليجية والعربية والإسلامية"، أفادت "الخليج" أن السعودية بدأت في استقبال الزعماء والرؤساء والوفود المشاركة في القمم الثلاث.

وقبل القمة الإسلامية، تأتي القمتان العربية والخليجية الطارئتان حرصا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات الشديدة بعد الإجراءات الأمريكية ضد النظام الإيراني لدفعه إلى تغيير سلوكه.



وتحت عنوان "بولتون: سنرد على أي هجوم "بقوة لا تلين".. البنتاجون يتوعد إيران" ذكرت صحيفة "عكاظ" أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حذر نظام الملالي وميليشياته من التورط في أي عمل عدائي ضد القوات الأمريكية أو حلفاء واشنطن في المنطقة. وأكد أن القوات الأمريكية جاهزة للرد على أي هجوم محتمل من قبل إيران أو وكلائها في المنطقة.

وذكر المسؤول أن قرار البيت الأبيض إرسال حاملة طائرات ومعدات عسكرية أخرى بمثابة رسالة إلى إيران عقب "مؤشرات واضحة" على أنها أو وكلاءها في المنطقة يستعدون لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.



وذكرت "الشرق الأوسط" أن بولتون حمل أمس، إيران مسؤولية الاعتداءات التخريبية التي استهدفت ناقلات نفط قبالة الإمارات في الآونة الأخيرة، معربا عن مخاوف أمريكية من مهاجمة البعثات الدبلوماسية والقواعد الأمريكية عبر ميليشيات عراقية تابعة لـ"فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" وقائده قاسم سليماني.



وقال بولتون لدى زيارته إلى أبو ظبي، إن مهاجمة السفن الأربع جرت باستخدام "ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران"، مضيفاً أنه "لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك".



وأبرزت الصحف سقوط قتيل وعدد من الجرحى قرب ساحة الاعتصام في الخرطوم، وألقت قوات الأمن القبض على مطلق النار، بينما أكدت مصادر موثوقة عودة الأمور إلى طبيعتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني.



وبالانتقال إلى الشأن السوري، أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن قوات النظام السوري وحليفتها روسيا تصعدان منذ أسابيع قصفهما لمناطق في محافظة إدلب ومحيطها بما يرافق ذلك من اشتباكات وتقدم محدود على الأرض، ورغم ذلك يرجح محللون ألا يتحول التصعيد إلى هجوم واسع هدفه استعادة كل معقل الفصائل الجهادية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل إسلامية ومقاتلة أخرى أقل نفوذا.

وتحت عنوان "ضغوط دولية لإنقاذ وقف النار في إدلب"، أوضحت "الخليج" أنه ظهرت أمس ضغوط ودعوات غربية ودولية للعودة إلى وقف النار في إدلب، وإنقاذ اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة، في وقت أسفرت فيه الغارات الروسية و"البراميل" السورية على "مثلث الشمال" في شمال غربي البلاد، عن تقليص الفجوة بين المتشددين والمعتدلين في المعارضة.

ودفع القصف خلال شهر مايو 270 ألف مدني إلى الفرار لحقول الزيتون في ريف إدلب، وطال 22 منشأة طبية. وقتل عشرة مدنيين على الأقل أمس في غارات على قرية سرجة في ريف إدلب.