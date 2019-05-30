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صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

الصحف أفادت بأن 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف، أقرت أمس تحت رعاية خادم الحرمين، وثيقة مكة المكرمة التي أوصت بعدم التدخل في شؤون الدول
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
وتناقش القمم الثلاث أزمات المنطقة، حيث ستركز القمتان الطارئتان على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما ستركز القمة الإسلامية على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و"الإسلاموفوبيا"، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي. وتسلمت السعودية، مساء أمس،
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عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

إشادة إعلامية بتسهيلات تغطية القمم الثلاث بالسعودية

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، باستضافة المملكة للقمم الثلاث، وتطرقوا إلى دور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، وأشاروا إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيا واقتصاديا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.
السيسى

قمتان ولقاءات ثنائية.. السيسي يطير إلى السعودية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.
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رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
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«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
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صحف عربية: شلل في السودان.. وثلاث قمم في مكة

تصدرت تطورات الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت الصحف القمم التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، وأبرز الملفات التي ستتناولها، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن قيادة الحراك السوداني نفذت وعدها، ونظمت أمس إضرابا في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى، لإجبار المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة لحكومة مدنية. ولقيت الدعوة للإضراب، الذي يدوم يومين، استجابة واسعة من قطاعات عدة، على غرار النقل والصحة والبنوك.
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صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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صحف عربية: نووي إيران ينهار والسودان ينتظر الحسم

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في اليمن وعملية تسليم الحديدة، كما تناولت الاستعداد الأمريكي لمواجهة إيران وعملية الحشد التي تقوم بها واشنطن، وأبرزت الصحف أيضا آخر تطورات المفاوضات في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، فقد كشفت صحيفة "عكاظ" أن ميليشيا الحوثي شرعت، أمس السبت، في الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، إلا أنها رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث باسم جبهة الساحل الغربي أن الميليشيات سلمت ميناءي الصليف ورأس عيسى لمقاتليها الذين يرتدون زي خفر السواحل.
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