مصرع مواطن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

حادث مروري- أرشيفية

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرون فى حادثين مروريين منفصلين بالجيزة، الأول شهد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وفى الحادث الثاني تصادمت سيارتان (أجرة) فى نطاق مركز أوسيم بالجيزة، ما تسبب فى إصابة شخصين وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور إلى مكاني الحادثين لتسيير حركة السيارات، والأوناش لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى الإقليمي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين