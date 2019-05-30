جريمة

مصرع مواطن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
لقي مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرون فى حادثين مروريين منفصلين بالجيزة، الأول شهد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وفى الحادث الثاني تصادمت سيارتان (أجرة) فى نطاق مركز أوسيم بالجيزة، ما تسبب فى إصابة شخصين وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور إلى مكاني الحادثين لتسيير حركة السيارات، والأوناش لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى الإقليمي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

حرب شوارع وخطف وأسلحة بيضاء بسبب نقل ملكية سيارة

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لشابين يسحلان شخصا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العرب، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلاف مالي، حيث تم اختطاف المجني عليه داخل سيارة، وإخفاؤه داخل شقة خاصة بأحد المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفحص الكاميرات، وسماع شهود عيان، تم تتبع خط سير الجناة، ومداهمة مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكن ضباط قسم شرطة العرب من تحريره، والقبض على المتهمين، وتبين عدم وجود إصابات بالمجني عليه.
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النيران تلتهم شقة بالدرب الأحمر دون سقوط ضحايا

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو مصابين.. البداية ببلاغ تلقته غرفة شرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الدرب الأحمر، وبإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وكذا تبريد المكان، وإخطار النيابة.
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رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.
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«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
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حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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3 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور جوزيف تيتو في منطقة النزهة، وتسبب الحادث المروري في حالة من الزحام، ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف الميادين والمحاور الرئيسية للعمل على رفع حطام الحادث وتجنيب السيارتين نهر الطريق، في الوقت الذي نقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط انتشار الخدمات المرورية لسحب الكثافات.
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