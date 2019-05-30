جريمة

النيران تلتهم شقة بالدرب الأحمر دون سقوط ضحايا

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو مصابين.. البداية ببلاغ تلقته غرفة شرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الدرب الأحمر، وبإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وكذا تبريد المكان، وإخطار النيابة.
كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قد تمكنت في وقت سابق من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

حرب شوارع وخطف وأسلحة بيضاء بسبب نقل ملكية سيارة

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لشابين يسحلان شخصا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العرب، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلاف مالي، حيث تم اختطاف المجني عليه داخل سيارة، وإخفاؤه داخل شقة خاصة بأحد المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفحص الكاميرات، وسماع شهود عيان، تم تتبع خط سير الجناة، ومداهمة مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكن ضباط قسم شرطة العرب من تحريره، والقبض على المتهمين، وتبين عدم وجود إصابات بالمجني عليه.
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مصرع مواطن وإصابة 9 في حادثين مروريين بالجيزة

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 9 آخرون فى حادثين مروريين منفصلين بالجيزة، الأول شهد انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وفى الحادث الثاني تصادمت سيارتان (أجرة) فى نطاق مركز أوسيم بالجيزة، ما تسبب فى إصابة شخصين وتوقف حركة المرور، وانتقل رجال المرور إلى مكاني الحادثين لتسيير حركة السيارات، والأوناش لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
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رفع 13 سيارة ودراجة نارية متروكة بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حملات أمنية لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، ونجحت الحملة فى رصد 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها إلى مالكيها و3 تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورُصدت 5 دراجات بخارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومن المقرر استمرار تلك الحملات ضمن استعدادات تأمين شوارع المحافظة بالكامل بالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك.
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«كسب اللبان وهدايا الأهرام» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بعدد محدود من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبًا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
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حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أقلام ببدر

اندلع حريق داخل مصنع للأقلام والمواد البلاستيكية في مدينة بدر، اليوم الإثنين، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة فاروق، بـ10 سيارات إطفاء لسرعة إخماده خشية امتداده لباقي العقارات والمصانع المجاورة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المصنع، ومنعت وصول المواطنين إليه لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه. تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث.
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تاجر عن مأساة حريق الموسكي: «موسم رمضان اتضرب»

مشاهد الحزن والأسى تسيطر على محيط حريق الموسكي، الذي نشب في عمارة تجارية في حارة اليهود، عقب صلاة الجمعة، حيث بدأ بـ3 محلات لبيع الملابس بالطابق الأول، وسرعان ما امتد إلى باقي الأدوار، وعمارة مجاورة وعدد من المحلات المجاورة، فيما لا تزال جهود رجال الحماية المدنية متواصلة للسيطرة على الحريق، عبر أحد تجار الموسكي، يبلغ من العمر 70 عاما، لـ"التحرير"، عن حزنه جراء الحريق، قائلا: "الناس مصالحها اتعطلت، وإحنا داخلين على رمضان.. الموسم اتضرب، يرضي مين اللي حصل ده، وبضاعة اترمت في الأرض".
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