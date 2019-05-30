النيران تلتهم شقة بالدرب الأحمر دون سقوط ضحايا
تحرير:محمد الأشموني
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
حريق- أرشيفية
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو مصابين.. البداية ببلاغ تلقته غرفة شرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الدرب الأحمر، وبإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وكذا تبريد المكان، وإخطار النيابة.
كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قد تمكنت في وقت سابق من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت
كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قد تمكنت في وقت سابق من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات.
وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
وفي القاهرة تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق فى إحدى الشقق بمنطقة حلمية الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.