رياضة

الزمالك يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام الإنتاج

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الزمالك
الزمالك
يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء، واللقاء أداره الحكم محمد عادل وأشهر خلاله 3 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين، واحتسب ركلتي جزاء.
ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وخسر في 3، وسجل أبناء القلعة البيضاء 58 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 25 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخلف الأهلي صاحب
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
بيراميدز-والداخلية (4)

بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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الزمالك وحسنية اغادير (15)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل لقاء الإنتاج الحربي

أعلن رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ووجه رئيس الزمالك الشكر لاتحاد الكرة المصري بعد تأجيل اللقاء لمنح الفرصة للزمالك للاستعداد لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية امام نهضة بركان المغربي المقررة إقامتها يوم 19 مايو الحالي في المغرب، وكشف رئيس الزمالك أن هناك محاولات لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
الإسماعيلي‎

التعادل يحسم مواجهة الإنتاج الحربي والإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي نتائجه المتواضعة وتعادل مع نظيره الإنتاج الحربي سلبياً، في المباراة المملة للغاية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، جمعها من 32 مباراة، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع جمعها من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.
كهربا-الزمالك-الداخلية

مفاجأة.. طاقم تحكيم مصري لمواجهة الزمالك والداخلية

كشف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن نادي الزمالك وافق على تعيين حكام مصريين لإدارة مباراته المقبلة مع الداخلية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال عزب حجاج في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الزمالك أبدى ترحيبا بوجود حكام مصريين في لقاء الداخلية، وهذا الموقف يحسب لمسئولي الزمالك ودعمهم للحكام المصريين". وأدار طاقم تحكيم كرواتي مباراة الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة، بقيادة من توهمير بيين، وعاونه كل من جوران بارتاكى، وكورونو ساريتش ودويا ستروكان حكما رابعا.
مباراة الزمالك ودجلة (33)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الزمالك ودجلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الخميس، على ملعب «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز القلعة البيضاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين، حيث سجل رباعية أبناء ميت عقبة (محمود كهربا- إبراهيم حسن- محمود علاء- يوسف إبراهيم أوباما)، بينما سجل هدفي دجلة إبراهيما نداي (هدفين).
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