التخطيط: توفير 100 خدمة إلكترونية على بوابة الحكومة

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقرير لها، عن جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول.

وأوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة،