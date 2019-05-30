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«طلقة حظ» 24: مصطفى خاطر يفك لغز الجرائم المتورط بها

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
طلقة حظ
طلقة حظ
بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بقيام «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، بخطف المحامي «سليم» الذى يعمل مع «نرمين» الفنانة إيمي سالم بمساعدة أفراد أسرته من أجل معرفة تفاصيل قضايا القتل المتورط فيها وتهديده بالقتل، حيث أكد «سليم» لـ«عبد الصبور» أن «نرمين» و«ليلى» الفنانة جيهان خليل، المتهم «عبد الصبور» بقتلها، كانتا تعملان فتاتي ليل فى البداية وتم القبض عليهما فى قضية آداب وساعدهما «سليم» فى الخروج منها، حتى تعملا فى النصب على رجال الأعمال.
كما شهدت أحداث الحلقة اعتراف «سليم» لـ«عبد الصبور» بعلاقة «ليلى» بـ«منصور» رجل الأعمال وتاجر السلاح والآثار الفنان أحمد ماهر، والذى وقع فى غرام «ليلى» وتزوجها عُرفيا قبل أن تقوم بالنصب عليه وتهديده، فى الوقت الذى تشتعل فيه نار الغيرة بين «نرمين»
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أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.
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«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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قابيل حلقة 26.. آدم يربك حسابات طارق مجددا

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "قابيل"، البطولة التليفزيونية الأولى للنجم محمد ممدوح، الذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة MBC مصر، التعريف بفكرة اختيار اسم "قابيل" للقيام بجرائم قتل، والتي جاءت من اتفاق "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، مع "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، و"شيماء" التي تجسدها الفنانة نهى عابدين، وهي زوجة رجل الأعمال المقتول "حمزة الكومي" الذي جسده الفنان أحمد كمال، على قتل كل من عرضهم للظلم في حياتهم، من خلال شخصية وهمية تُدعى "قابيل".
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«طلقة حظ» الحلقة 23: إصابة مصطفى خاطر بطلق ناري

بدأت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفي خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بمعرفة «سلوى» الفنانة أيتن عامر حقيقة السيدة التى كانت تحرضها على «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، وتحذرها منه وأخبرتها بأنه تزوج عليها «نرمين» الفنانة إيمى سالم حيث تبين لها، أنها السكرتيرة الخاصة لـ«نيرمين» وأنهما كانتا تحاولان خداعها حتى يطلقها عبد الصبور، بعد أن تعرفت عليها من خلال مجموعة من الصور أعطتها لها من أجل عمل «عمل» لـ«عبد الصبور» حتى لا يتركها.
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الحلقة 13 «طلقة حظ».. مصطفى خاطر يتعرض للخطف من جديد

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بذهاب الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة إلى «نرمين» الفنانة إيمي سالم ليخبرها بأنه يمتلك أدلة جديدة من شأنها أن تعيد فتح قضية مقتل «شريف» المتهم فى قتله «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر وأنه سوف يقدمها للنيابة، ويؤكد لها أن جميع الأدلة الآن أصبحت ضد «عبد الصبور» وأنه سوف يحصل على إعدام هذه المرة، فى الوقت الذى تذهب فيه «نرمين» إلى الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» وقدمت الأدلة للشرطة، وتحذرها بأن تبتعد عن عبد الصبور وعن القضية بالكامل.
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الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
مسلسل-طلقة-حظ

«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
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