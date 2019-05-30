«طلقة حظ» 24: مصطفى خاطر يفك لغز الجرائم المتورط بها

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

طلقة حظ

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بقيام «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر، بخطف المحامي «سليم» الذى يعمل مع «نرمين» الفنانة إيمي سالم بمساعدة أفراد أسرته من أجل معرفة تفاصيل قضايا القتل المتورط فيها وتهديده بالقتل، حيث أكد «سليم» لـ«عبد الصبور» أن «نرمين» و«ليلى» الفنانة جيهان خليل، المتهم «عبد الصبور» بقتلها، كانتا تعملان فتاتي ليل فى البداية وتم القبض عليهما فى قضية آداب وساعدهما «سليم» فى الخروج منها، حتى تعملا فى النصب على رجال الأعمال.

كما شهدت أحداث الحلقة اعتراف «سليم» لـ«عبد الصبور» بعلاقة «ليلى» بـ«منصور» رجل الأعمال وتاجر السلاح والآثار الفنان أحمد ماهر، والذى وقع فى غرام «ليلى» وتزوجها عُرفيا قبل أن تقوم بالنصب عليه وتهديده، فى الوقت الذى تشتعل فيه نار الغيرة بين «نرمين»